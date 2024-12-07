Силовики задержали начальника полиции в Уфе

Первым звеном в коррупционной цепи же был уфимец, которого, по его словам, «кинул» бизнес-партнёр. За круглую сумму средств горожанин просил наказать коммерсанта. Известно, что требовало конечное лицо в схеме порядка ₽1,5 млн, однако самого полицейского взяли при передаче суммы чуть меньше — ₽1 млн.