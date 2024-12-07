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Posted 7 декабря, 06:55

Published 7 декабря, 06:55

Modified 7 декабря, 06:58

Updated 7 декабря, 06:58

Силовики задержали начальника полиции в Уфе

Силовики задержали начальника полиции в Уфе

7 декабря 2024, 06:55
Фото: 1MI.
Руководитель отделения УМВД №3 в столице Башкирии подозревается во взяточничестве — сообщили Mkset в пресс-службе ФСБ в субботу, 7 декабря.

Как считает следствие, высокопоставленный полицейский замешан в коррупционной схеме с особо крупными суммами. Начальник отдела якобы должен был дать деньги другому лицу из правоохранительных структур.

Первым звеном в коррупционной цепи же был уфимец, которого, по его словам, «кинул» бизнес-партнёр. За круглую сумму средств горожанин просил наказать коммерсанта. Известно, что требовало конечное лицо в схеме порядка ₽1,5 млн, однако самого полицейского взяли при передаче суммы чуть меньше — ₽1 млн.

На задержанного начальника отдела МВД возбудили уголовное дело, сейчас он находится под стражей.

ФСБ также опубликовала кадры задержания «стража порядка». На записи он заявляет, что не знает, за что его арестовывают.

Видео: 1MI.
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Ранее Mkset сообщал о том, что экс-глава Транспортной дирекции Башкирии, обвинённый в вымогательстве с использованием своей высокой должности, покинул решётку сразу после оглашения приговора.

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