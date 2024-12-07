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Posted 7 декабря, 07:50

Published 7 декабря, 07:50

Modified 7 декабря, 07:52

Updated 7 декабря, 07:52

«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь»

«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь»

7 декабря 2024, 07:50
Фото: ХКСЮ / Telegram.
Игра на домашнем льду в пятницу, 6 декабря, закончилась уверенной победой для хоккейного клуба из Уфы.

Первая половина игры прошла напряжённо и не отметилась ни одним голом — лишь на 38-й минуте новосибирцу Бутузову удалось забросить шайбу в ворота «СЮ». На этом полоса удачи для гостей закончилась.

В третьей двадцатиминутке «юлаевцы» Тодд, Хмелевски и Ремпал забили по голу в ворота соперников — последнюю шайбу голкипер «Сибири» пропустил за 43 секунды до сирены.

Таким образом, игра завершилась по счётом 3:1 в пользу уфимцев.

«Салават Юлаев» одолел «Трактор»
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Победная серия «Салавата» длится уже пять игр подряд. Так, ранее Mkset сообщал о том, что «СЮ» одолел челябинский «Трактор» со счётом 4:1.

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