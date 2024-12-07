«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь»

Posted 7 декабря, 07:50
Published 7 декабря, 07:50
Modified 7 декабря, 07:52
Updated 7 декабря, 07:52
Первая половина игры прошла напряжённо и не отметилась ни одним голом — лишь на 38-й минуте новосибирцу Бутузову удалось забросить шайбу в ворота «СЮ». На этом полоса удачи для гостей закончилась.
В третьей двадцатиминутке «юлаевцы» Тодд, Хмелевски и Ремпал забили по голу в ворота соперников — последнюю шайбу голкипер «Сибири» пропустил за 43 секунды до сирены.
Таким образом, игра завершилась по счётом 3:1 в пользу уфимцев.
Победная серия «Салавата» длится уже пять игр подряд. Так, ранее Mkset сообщал о том, что «СЮ» одолел челябинский «Трактор» со счётом 4:1.