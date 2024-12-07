Салават Юлаев не может обогнать «Метеор»

Posted 7 декабря, 13:33
Published 7 декабря, 13:33
Modified 7 декабря, 13:35
Updated 7 декабря, 13:35
Напомним, как сообщал Mkset, Центробанк ранее предложил россиянам выбрать объект, изображение которого будет использовано для дизайна обновлённой купюры номиналом в ₽1000. Среди представленных вариантов — достопримечательности Приволжского федерального округа.
Довольно быстро в фавориты выбился памятник Салавату Юлаеву в Уфе, однако вскоре его обошёл другой кандидат — скоростной теплоход «Метеор». Произошло это сразу после того, как скандальный блоггер Владислав Поздняков призвал подписчиков массово голосовать за этот вариант, дабы не дать победить «одиозному террористу» Салавату Юлаеву.
Стоит заметить, что разрыв между двумя вариантами позже сократился, однако к субботе, 7 декабря, вновь сильно вырос — к вечеру памятник Салавату Юлаеву заручился 62,9 тыс. голосами, а «Метеор» — 80,8 тыс.