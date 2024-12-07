Салават Юлаев не может обогнать «Метеор»

Довольно быстро в фавориты выбился памятник Салавату Юлаеву в Уфе, однако вскоре его обошёл другой кандидат — скоростной теплоход «Метеор». Произошло это сразу после того, как скандальный блоггер Владислав Поздняков призвал подписчиков массово голосовать за этот вариант, дабы не дать победить «одиозному террористу» Салавату Юлаеву.