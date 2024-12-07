Мэр Уфы позвал погулять с ним

Posted 7 декабря, 18:09
Published 7 декабря, 18:09
Modified 7 декабря, 18:11
Updated 7 декабря, 18:11
Прогуляться градоначальник собирается по «Уфимскому ожерелью» в 09:30. Маршрут начнётся от детского городка у «Жемчужины Авроры» — рядом там расположен перинатальный центр. Продлится маршрут до ипподрома «Акбузат».
Ранее Mkset сообщал о том, что на «Уфимском ожерелье» неизвестные совершили акт вандализма — недобросовестные горожане сломали ограждение у одной из троп. Через дыру в заборе люди обходят оборудованные железные ступеньки, по мнению горожан, неудобные для подъёма.