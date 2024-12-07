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Posted 7 декабря, 18:09

Published 7 декабря, 18:09

Modified 7 декабря, 18:11

Updated 7 декабря, 18:11

Мэр Уфы позвал погулять с ним

Мэр Уфы позвал погулять с ним

7 декабря 2024, 18:09
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.
Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев пригласил горожан на прогулку по велопешеходному маршруту башкирской столицы — сити-менеджер зовёт пройтись с ним утром воскресенья, 8 декабря.

Прогуляться градоначальник собирается по «Уфимскому ожерелью» в 09:30. Маршрут начнётся от детского городка у «Жемчужины Авроры» — рядом там расположен перинатальный центр. Продлится маршрут до ипподрома «Акбузат».

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Ранее Mkset сообщал о том, что на «Уфимском ожерелье» неизвестные совершили акт вандализма — недобросовестные горожане сломали ограждение у одной из троп. Через дыру в заборе люди обходят оборудованные железные ступеньки, по мнению горожан, неудобные для подъёма.

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