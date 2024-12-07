Мэр Уфы позвал погулять с ним

Ранее Mkset сообщал о том, что на «Уфимском ожерелье» неизвестные совершили акт вандализма — недобросовестные горожане сломали ограждение у одной из троп. Через дыру в заборе люди обходят оборудованные железные ступеньки, по мнению горожан, неудобные для подъёма.