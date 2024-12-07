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Posted 7 декабря, 12:15

Published 7 декабря, 12:15

Modified 7 декабря, 12:18

Updated 7 декабря, 12:18

Из Уфы запускают рейсы в Шри-Ланку

Из Уфы запускают рейсы в Шри-Ланку

7 декабря 2024, 12:15
Фото: 1MI.
Одна из российских авиакомпаний будет продавать билеты с прямым отправлением в Шри-Ланку — следует из документа Росавиации.

Рейсы собираются вести в город Коломбо из ряда российских городов, среди которых упомянута и столица Башкирии. Всего в маршрутной программе — 13 аэропортов РФ. В ноте российского правительства властям Шри-Ланки также указано, что отправления будут выполняться шесть раз в неделю. Обслуживать рейсы будет компания Red Wings.

Жители новостроек Уфы оглохнут от самолетов
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Ранее Mkset сообщал о том, что в районе уфимского аэропорта собираются построить жилой район с высотными многоквартирными домам.

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