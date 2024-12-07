Из Уфы запускают рейсы в Шри-Ланку

Рейсы собираются вести в город Коломбо из ряда российских городов, среди которых упомянута и столица Башкирии. Всего в маршрутной программе — 13 аэропортов РФ. В ноте российского правительства властям Шри-Ланки также указано, что отправления будут выполняться шесть раз в неделю. Обслуживать рейсы будет компания Red Wings.