Из Уфы запускают рейсы в Шри-Ланку

Posted 7 декабря, 12:15
Published 7 декабря, 12:15
Modified 7 декабря, 12:18
Updated 7 декабря, 12:18
Рейсы собираются вести в город Коломбо из ряда российских городов, среди которых упомянута и столица Башкирии. Всего в маршрутной программе — 13 аэропортов РФ. В ноте российского правительства властям Шри-Ланки также указано, что отправления будут выполняться шесть раз в неделю. Обслуживать рейсы будет компания Red Wings.
Ранее Mkset сообщал о том, что в районе уфимского аэропорта собираются построить жилой район с высотными многоквартирными домам.