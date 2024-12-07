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Posted 7 декабря, 05:49

Published 7 декабря, 05:49

Modified 7 декабря, 05:51

Updated 7 декабря, 05:51

Водитель «Лады» погиб в ДТП с фурой в Башкирии

Фарш из металла: фура «зажевала» легковушку в Башкирии

7 декабря 2024, 05:49
Фото: ГАИ РБ.

Водитель «Лады» погиб в ДТП с фурой в Башкирии

Жуткая авария с трагическим исходом случилась под Уфой, сообщили в региональной ГАИ утром субботы, 7 декабря, — ещё один автомобиль попал в ДТП, объезжая место происшествия.

Инцидент случился на Западном обходе башкирской столицы, на территории Благовещенского района. Отечественная «Гранта» двигалась по трассе, когда на большой скорости врезалась в прицеп находившего впрееди большегруза. Передняя часть автомобиля оказалась практически полностью смята. Водитель «Лады» и его пассажир скончались на месте. Ещё один ехавший в легковом авто выжил и был доставлен на карете скорой в медучреждение.

Чуть позже, при объезде места ДТП, в аварию попали «Ниссан» и пикап «Тойота». Водитель первой иномарки хотел проехать по «встречке», на заметив движущийся прямо ему «в лоб» автомобиль. В салоне «Ниссана» пострадала десятилетняя девочка — её увезли в больницу.

На месте работают оперативные службы, кто виноват в авариях — выясняют компетентные органы.

Пьяный водитель врезался в автобус с пассажирами в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфимском районе нетрезвый автолюбитель въехал в автобус, полный пассажиров.

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