Фарш из металла: фура «зажевала» легковушку в Башкирии

Posted 7 декабря, 05:49
Published 7 декабря, 05:49
Modified 7 декабря, 05:51
Updated 7 декабря, 05:51
Инцидент случился на Западном обходе башкирской столицы, на территории Благовещенского района. Отечественная «Гранта» двигалась по трассе, когда на большой скорости врезалась в прицеп находившего впрееди большегруза. Передняя часть автомобиля оказалась практически полностью смята. Водитель «Лады» и его пассажир скончались на месте. Ещё один ехавший в легковом авто выжил и был доставлен на карете скорой в медучреждение.
Чуть позже, при объезде места ДТП, в аварию попали «Ниссан» и пикап «Тойота». Водитель первой иномарки хотел проехать по «встречке», на заметив движущийся прямо ему «в лоб» автомобиль. В салоне «Ниссана» пострадала десятилетняя девочка — её увезли в больницу.
На месте работают оперативные службы, кто виноват в авариях — выясняют компетентные органы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфимском районе нетрезвый автолюбитель въехал в автобус, полный пассажиров.