Фарш из металла: фура «зажевала» легковушку в Башкирии

Инцидент случился на Западном обходе башкирской столицы, на территории Благовещенского района. Отечественная «Гранта» двигалась по трассе, когда на большой скорости врезалась в прицеп находившего впрееди большегруза. Передняя часть автомобиля оказалась практически полностью смята. Водитель «Лады» и его пассажир скончались на месте. Ещё один ехавший в легковом авто выжил и был доставлен на карете скорой в медучреждение.