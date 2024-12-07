Эксперты представили, как изменится HR-индустрия через 25 лет

Posted 7 декабря, 11:59
Published 7 декабря, 11:59
Modified 7 декабря, 12:01
Updated 7 декабря, 12:01
На рынке труда идет борьба за способных специалистов, подходящих под требования работодателя. Поэтому HR-отделы работают над тем, чтобы повысить точность совпадения кандидатов. На фоне этого сотрудники «Авито Работы» решили представить, как изменятся привычные инструменты найма и какие технологии для HR-индустрии могут появиться.
Был разработан интерактивный портал с возможностью переключения между 2024 и 2050 годами. Авторы проекта считают, что через четверть века нейросети позволят за несколько секунд автоматически выбирать наиболее подходящих кандидатов из тысячи резюме. Причем параметры включают не только профессиональные компетенции, но и совместимость с командой.
Также, вероятно, появится «НейроАналитик 7.0», который поможет мгновенно проанализировать рынок труда. Появятся и AR-инструкторы для рекрутеров, а соискатели смогут прогуляться по виртуальному офису и даже пообщаться с потенциальными коллегами.
В разделе 2024 года пользователь может увидеть современные инструменты HR-специалистов. Например, на «Авито Работе» работодатели могут оформить персональный профиль компании, добавляя фирменный стиль и фотографии рабочего пространства. Там кандидата можно погрузить в корпоративную атмосферу.
Если работодателю нужен человек с определенными навыками, то ассистент «Авито Работы» и чат-бот возьмут на себя уточнение необходимых деталей. Также в разделе «Статистика» доступен бесплатный индекс рынка труда, который показывает ситуацию в выбранном регионе, включая уровень конкуренции, соотношение спроса и предложения, а также средние зарплаты и количество вакансий. Кроме этого, есть инструменты, упрощающие процесс найма, если работодателю необходимо принимать более пяти сотрудников в месяц.
В рамках проекта запущен конкурс. В нем может поучаствовать любой желающий. Для этого нужно предложить свою концепцию инструмента для найма в будущем, которая сделает работу рекрутеров эффективнее. Авторы самых оригинальных и перспективных идей получат возможность выиграть ценные призы, включая MacBook Air и AirPods Max. Победители будут определены путем голосования в официальном Telegram-канале «Авито Работы».