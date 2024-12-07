Эксперты представили, как изменится HR-индустрия через 25 лет

Если работодателю нужен человек с определенными навыками, то ассистент «Авито Работы» и чат-бот возьмут на себя уточнение необходимых деталей. Также в разделе «Статистика» доступен бесплатный индекс рынка труда, который показывает ситуацию в выбранном регионе, включая уровень конкуренции, соотношение спроса и предложения, а также средние зарплаты и количество вакансий. Кроме этого, есть инструменты, упрощающие процесс найма, если работодателю необходимо принимать более пяти сотрудников в месяц.