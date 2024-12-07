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Posted 7 декабря, 11:59

Published 7 декабря, 11:59

Modified 7 декабря, 12:01

Updated 7 декабря, 12:01

Эксперты представили, как изменится HR-индустрия через 25 лет

Эксперты представили, как изменится HR-индустрия через 25 лет

7 декабря 2024, 11:59
Фото: Avito.
В России создали проект «Авито Работа 2050», который позволит представить, каким станет процесс найма сотрудников через 25 лет. На специальной странице показаны инструменты рекрутинга будущего. Пользователи даже могут предложить свои идеи для совершенствования HR-индустрии.

На рынке труда идет борьба за способных специалистов, подходящих под требования работодателя. Поэтому HR-отделы работают над тем, чтобы повысить точность совпадения кандидатов. На фоне этого сотрудники «Авито Работы» решили представить, как изменятся привычные инструменты найма и какие технологии для HR-индустрии могут появиться.

Был разработан интерактивный портал с возможностью переключения между 2024 и 2050 годами. Авторы проекта считают, что через четверть века нейросети позволят за несколько секунд автоматически выбирать наиболее подходящих кандидатов из тысячи резюме. Причем параметры включают не только профессиональные компетенции, но и совместимость с командой.

Также, вероятно, появится «НейроАналитик 7.0», который поможет мгновенно проанализировать рынок труда. Появятся и AR-инструкторы для рекрутеров, а соискатели смогут прогуляться по виртуальному офису и даже пообщаться с потенциальными коллегами.

В разделе 2024 года пользователь может увидеть современные инструменты HR-специалистов. Например, на «Авито Работе» работодатели могут оформить персональный профиль компании, добавляя фирменный стиль и фотографии рабочего пространства. Там кандидата можно погрузить в корпоративную атмосферу.

Если работодателю нужен человек с определенными навыками, то ассистент «Авито Работы» и чат-бот возьмут на себя уточнение необходимых деталей. Также в разделе «Статистика» доступен бесплатный индекс рынка труда, который показывает ситуацию в выбранном регионе, включая уровень конкуренции, соотношение спроса и предложения, а также средние зарплаты и количество вакансий. Кроме этого, есть инструменты, упрощающие процесс найма, если работодателю необходимо принимать более пяти сотрудников в месяц.

В рамках проекта запущен конкурс. В нем может поучаствовать любой желающий. Для этого нужно предложить свою концепцию инструмента для найма в будущем, которая сделает работу рекрутеров эффективнее. Авторы самых оригинальных и перспективных идей получат возможность выиграть ценные призы, включая MacBook Air и AirPods Max. Победители будут определены путем голосования в официальном Telegram-канале «Авито Работы».

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