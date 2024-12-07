Дорога для элиты появится в Уфе

Ими смогут воспользоваться водители, чьи автомобили оснащены транспондером — устройством, которое позволяет оплачивать проезд по платной дороге при перемещении через ПВП. Ранее многие жаловались, что даже имея такое оборудование пробок меньше не становится, поскольку обладателям транспондеров приходится ждать «простых» автолюбителей.