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Posted 7 декабря, 18:12

Published 7 декабря, 18:12

Modified 7 декабря, 18:14

Updated 7 декабря, 18:14

Платная трасса Уфы получит скоростную полосу

Дорога для элиты появится в Уфе

7 декабря 2024, 18:12
Фото: Минтранс РБ.

Платная трасса Уфы получит скоростную полосу

«Восточный выезд» столицы Башкирии — единственная платная трасса в регионе — будет оборудована скоростными полосами «не для всех», сообщило правительство Республики.

Впрочем, новые полосы строить никто не собирается — под скоростные полосы выделят уже существующие крайне левые, но лишь в районе пункта взимания платы (ПВП).

Ими смогут воспользоваться водители, чьи автомобили оснащены транспондером — устройством, которое позволяет оплачивать проезд по платной дороге при перемещении через ПВП. Ранее многие жаловались, что даже имея такое оборудование пробок меньше не становится, поскольку обладателям транспондеров приходится ждать «простых» автолюбителей.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе огласили приговор бывшему чиновнику, пытавшемуся нажиться на «Восточном выезде» на этапе его строительства.

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