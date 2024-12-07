Дорога для элиты появится в Уфе

Posted 7 декабря, 18:12
Published 7 декабря, 18:12
Modified 7 декабря, 18:14
Updated 7 декабря, 18:14
Впрочем, новые полосы строить никто не собирается — под скоростные полосы выделят уже существующие крайне левые, но лишь в районе пункта взимания платы (ПВП).
Ими смогут воспользоваться водители, чьи автомобили оснащены транспондером — устройством, которое позволяет оплачивать проезд по платной дороге при перемещении через ПВП. Ранее многие жаловались, что даже имея такое оборудование пробок меньше не становится, поскольку обладателям транспондеров приходится ждать «простых» автолюбителей.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе огласили приговор бывшему чиновнику, пытавшемуся нажиться на «Восточном выезде» на этапе его строительства.