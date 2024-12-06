Жители новостроек Уфы оглохнут от самолетов

Шумовое загрязнение в современных городах присутствует повсеместно. Дома, расположенные вдоль оживленных улиц, перекрестков, линий трамвая и остановок общественного транспорта. Ж/д дороги, проходящие рядом с населенными пунктами. Многотысячные стадионы во время мероприятий создают еще тот шум. Если человек захочет жить в тишине, нужно ехать в глухую деревню. Как можно дальше от цивилизации.