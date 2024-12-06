Жители новостроек Уфы оглохнут от самолетов

Posted 6 декабря, 08:43
Published 6 декабря, 08:43
Modified 6 декабря, 09:44
Updated 6 декабря, 09:44
Шум самолетов стал предметом обсуждения в комментариях новостей о застройке территории рядом с деревней Атаевкой, что находится на расстоянии 2,6 км от аэропорта Уфа.
Шумовое загрязнение в современных городах присутствует повсеместно. Дома, расположенные вдоль оживленных улиц, перекрестков, линий трамвая и остановок общественного транспорта. Ж/д дороги, проходящие рядом с населенными пунктами. Многотысячные стадионы во время мероприятий создают еще тот шум. Если человек захочет жить в тишине, нужно ехать в глухую деревню. Как можно дальше от цивилизации.
Но почему авиационный шум вызывает людям особенное беспокойство, большее, чем шум от других видов транспорта?
Эксперты в области авиации утверждают. Сегодня практически 90 процентов российских авиакомпаний осуществляют перевозку на воздушных судах иностранного и отечественного производства, полностью удовлетворяющих современным требованиям ИКАО по уровню шума.
ИКАО — Международная организация гражданской авиации (англ. International Civil Aviation Organization), которая устанавливает нормы и правила Гражданской авиации.
Более того, даже советские самолеты проходят модернизацию. Например, Ил-76ТД-90ВД является глубокой модернизацией транспортного самолета Ил-76ТД. На самолете установлены новые двигатели ПС-90А-76. Что позволило снизить уровень шума на местности, согласно главе 4 ИКАО. Так же он обрадован современной авионикой, одобренный для полётов по всему миру. Иначе воздушные суда не смогут летать в большинство мировых стран.
— Во всех аэропортах мира предусмотрены процедуры уменьшения шума. Это определенный способ набора высоты с определенным вертикальным градиентом, чтобы самолет достиг определенной высоты, еще находясь в пределах аэродрома. Многие аэропорты мира окружены жилыми районами, и там, где соблюдаются все требования по снижению шума вопросов не возникает, — пояснили в специалисты службы движения аэропорта Уфа.
А у жителей Уфы есть свое мнение.
— Уровень шума самолетов кто-то контролируют. А кто контролирует и отвечает за уровень загазованности и шума домов на проспекте Октября, Салаватке, в Сипайлово? В часы пик. Или летом. Когда приходится зарывать окна даже в жару, потому что всю ночь летают мотоциклисты и автомобили стритрейсеров. Почему об этом молчат? Жизнь с зарытыми пластиковыми окнами и кондиционером — это про здоровье? — прокомментировал новость о шумящих самолетах Максим из Уфы.