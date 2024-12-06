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Posted 6 декабря, 08:43

Published 6 декабря, 08:43

Modified 6 декабря, 09:44

Updated 6 декабря, 09:44

Жители новостроек Уфы оглохнут от самолетов

Жители новостроек Уфы оглохнут от самолетов

6 декабря 2024, 08:43
Фото: Максим Штурм.
Корреспондент Mkset выяснила, представляет ли опасность шум самолетов для жителей нового района рядом с уфимским аэропортом?

Шум самолетов стал предметом обсуждения в комментариях новостей о застройке территории рядом с деревней Атаевкой, что находится на расстоянии 2,6 км от аэропорта Уфа.

А шум ж-д дороги рядом никого не беспокоит?А шум ж-д дороги рядом никого не беспокоит?
А шум ж-д дороги рядом никого не беспокоит?. Фото: Максим Штурм

Шумовое загрязнение в современных городах присутствует повсеместно. Дома, расположенные вдоль оживленных улиц, перекрестков, линий трамвая и остановок общественного транспорта. Ж/д дороги, проходящие рядом с населенными пунктами. Многотысячные стадионы во время мероприятий создают еще тот шум. Если человек захочет жить в тишине, нужно ехать в глухую деревню. Как можно дальше от цивилизации.

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Но почему авиационный шум вызывает людям особенное беспокойство, большее, чем шум от других видов транспорта?

Эксперты в области авиации утверждают. Сегодня практически 90 процентов российских авиакомпаний осуществляют перевозку на воздушных судах иностранного и отечественного производства, полностью удовлетворяющих современным требованиям ИКАО по уровню шума.

ИКАО — Международная организация гражданской авиации (англ. International Civil Aviation Organization), которая устанавливает нормы и правила Гражданской авиации.

Более того, даже советские самолеты проходят модернизацию. Например, Ил-76ТД-90ВД является глубокой модернизацией транспортного самолета Ил-76ТД. На самолете установлены новые двигатели ПС-90А-76. Что позволило снизить уровень шума на местности, согласно главе 4 ИКАО. Так же он обрадован современной авионикой, одобренный для полётов по всему миру. Иначе воздушные суда не смогут летать в большинство мировых стран.

— Во всех аэропортах мира предусмотрены процедуры уменьшения шума. Это определенный способ набора высоты с определенным вертикальным градиентом, чтобы самолет достиг определенной высоты, еще находясь в пределах аэродрома. Многие аэропорты мира окружены жилыми районами, и там, где соблюдаются все требования по снижению шума вопросов не возникает, — пояснили в специалисты службы движения аэропорта Уфа.

А у жителей Уфы есть свое мнение.

— Уровень шума самолетов кто-то контролируют. А кто контролирует и отвечает за уровень загазованности и шума домов на проспекте Октября, Салаватке, в Сипайлово? В часы пик. Или летом. Когда приходится зарывать окна даже в жару, потому что всю ночь летают мотоциклисты и автомобили стритрейсеров. Почему об этом молчат? Жизнь с зарытыми пластиковыми окнами и кондиционером — это про здоровье? — прокомментировал новость о шумящих самолетах Максим из Уфы.
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