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Posted 6 декабря, 09:03

Published 6 декабря, 09:03

Modified 6 декабря, 10:23

Updated 6 декабря, 10:23

Жестокая прогулка с детьми попала на видео в Уфе

Жестокая прогулка с детьми попала на видео в Уфе

6 декабря 2024, 09:03
Фото: https://t.me/myufa_rb
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Сюжет
Дети
Мужчина решил применить крайне агрессивную технику общения с детьми и пинал малыша по дороге, сообщают очевидцы жестокости в соцсетях.

Удивляющие своей жестокостью кадры сняла система видеонаблюдения в ЖК «Шервуд» в Уфе. Судя по данным с камер, инцидент с участием мужчины и двух детей имел место утром в пятницу, 6 декабря. Там произошло следующее.

Около восьми утра из подъезда новостройки вышли трое — мужчина и двое малышей. Руки мужчины были заняты вещами — ламинатом и сумкой с ноутбуком. Пока мужчина отвлекся, один из детей сел на сферический боллард. Это явно не входило в планы взрослого. Он пинком столкнул малыша с ограждения, тот упал на припорошенную снегом тротуарную плитку. На этом принудительная «транспортировка» ребенка не закончилась: мужчина пинками толкал ребенка по пешеходному покрытию. Тут взрослый отвлекся на второго малыша. Вернув свое внимание к первому, он отвесил тому еще пару ударов.

Пользователи уфимского сегмента соцсетей негодуют над поведением мужчины. Кто-то призывает полицию обратить внимание на такие методы воспитания, другие считают, что всё это — элементы игры с ребенком, который не горит желанием идти в детсад. Некоторые иронизируют над локацией происшествия: дескать, в Шервудском лесу встречаются и не такие сказочные персонажи.

Видео: https://t.me/myufa_rb
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Напомним, ранее стало известно о ЧП с ребёнком в бане: мальчик застрял в полном воды бассейне. Сейчас он под присмотром медиков.

UPD 15:21: Проверку в отношении мужчины инициировали в СК Башкирии. Её проводит Октябрьский отдел Уфы. Прокуратура уточняет, что агрессия была применена в отношении трехлетнего мальчика.

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