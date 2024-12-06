Жестокая прогулка с детьми попала на видео в Уфе

Около восьми утра из подъезда новостройки вышли трое — мужчина и двое малышей. Руки мужчины были заняты вещами — ламинатом и сумкой с ноутбуком. Пока мужчина отвлекся, один из детей сел на сферический боллард. Это явно не входило в планы взрослого. Он пинком столкнул малыша с ограждения, тот упал на припорошенную снегом тротуарную плитку. На этом принудительная «транспортировка» ребенка не закончилась: мужчина пинками толкал ребенка по пешеходному покрытию. Тут взрослый отвлекся на второго малыша. Вернув свое внимание к первому, он отвесил тому еще пару ударов.