Ёлочные базары откроют в Уфе 15 декабря

Новогодние ёлочные базары начнут свою работу в Уфе с 15 декабря. Как сообщает мэрия Уфы, хвойные ярмарки пробудут в городе вплоть до главной ночи года — 31 декабря. Таким образом, у жителей города будет более двух недель на покупку пушистого и колючего символа праздника. Цены на деревья мэрия Уфы не уточняет.