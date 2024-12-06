Ёлочные базары откроют в Уфе 15 декабря

Posted 6 декабря, 09:19
Published 6 декабря, 09:19
Modified 6 декабря, 09:26
Updated 6 декабря, 09:26
Новогодние ёлочные базары начнут свою работу в Уфе с 15 декабря. Как сообщает мэрия Уфы, хвойные ярмарки пробудут в городе вплоть до главной ночи года — 31 декабря. Таким образом, у жителей города будет более двух недель на покупку пушистого и колючего символа праздника. Цены на деревья мэрия Уфы не уточняет.
Городские власти вместе с определением сроков работы ёлочных базаров в Уфе расчертили и локации для новогодних ярмарок. Их в городе будет 14. Ёлочные базары раскинутся в местах притяжения — возле торговых центров, на ярмарках и рынках. Адреса размещения ёлочных базаров в городе можно увидеть ниже.