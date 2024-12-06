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Posted 6 декабря, 15:13

Published 6 декабря, 15:13

Modified 6 декабря, 15:15

Updated 6 декабря, 15:15

Врач из Уфы назвала главные «продукты старости»

Врач из Уфы назвала главные «продукты старости»

6 декабря 2024, 15:13
Фото: 1MI.
Этот небольшой список способствует преждевременному старению — рассказала UfaTime заведущая поклиника №50 Айгуль Арсланова.

По словам доктора, некоторые продукты в избыточном количестве негативно влияют на здоровье кожи, вызывая, в частности, образование морщин и акне у некоторых людей. Среди них: сахар, переработанные продукты, трансжиры, соль, алкоголь, красное мясо, кофеин, сладкие газировки, «молочка» и фастфуд.

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Ранее Mkset сообщал о том, что высококвалифицированные доктора одной из больницы Уфы поделились списком правил, которые помогают увеличить прододолжительность жизни.

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