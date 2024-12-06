Врач из Уфы назвала главные «продукты старости»

По словам доктора, некоторые продукты в избыточном количестве негативно влияют на здоровье кожи, вызывая, в частности, образование морщин и акне у некоторых людей. Среди них: сахар, переработанные продукты, трансжиры, соль, алкоголь, красное мясо, кофеин, сладкие газировки, «молочка» и фастфуд.