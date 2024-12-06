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Posted 6 декабря, 04:42

Published 6 декабря, 04:42

Modified 6 декабря, 10:10

Updated 6 декабря, 10:10

В Уфе водители автобусов устроили драку на остановке

В Уфе водители автобусов устроили драку на остановке

6 декабря 2024, 04:42
Фото: 1MI.
На остановке «ГДК» в Уфе водители автобусов вместо мирного разрешения конфликта решили выяснить отношения с помощью кулаков, сообщают в пятницу, 6 декабря, инсайдерские телеграмм-каналы.

Как стало известно, два водителя «Башавтотранса» не смогли договориться о том, кто из них имеет право первым выехать с остановки. В результате, зрители стали свидетелями настоящего «замеса». На видео, которое быстро разлетелось по соцсетям, видно, как оба водителя повалились на землю, не обращая внимания на удивленные взгляды пассажиров. Кондуктор и несколько очевидцев поспешили разнять дерущихся, и вскоре каждый из них вернулся к своему автобусу, словно ничего и не произошло.

Пассажиры были в недоумении. В соцсетях начали появляться комментарии, в которых пользователи выражали недовольство поведением водителей.

— В Уфе водителей автобусов вообще надо проверять на профпригодность! Они постоянно нарушают правила, — написала одна из жительниц города в соцсетях.
— Максимально неадекватное поведение работников, — добавляют горожане.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе курсанты кадетского корпуса устроили массовую потасовку во дворе домов на улице Летчиков.

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