В Уфе водители автобусов устроили драку на остановке

Posted 6 декабря, 04:42
Published 6 декабря, 04:42
Modified 6 декабря, 10:10
Updated 6 декабря, 10:10
Как стало известно, два водителя «Башавтотранса» не смогли договориться о том, кто из них имеет право первым выехать с остановки. В результате, зрители стали свидетелями настоящего «замеса». На видео, которое быстро разлетелось по соцсетям, видно, как оба водителя повалились на землю, не обращая внимания на удивленные взгляды пассажиров. Кондуктор и несколько очевидцев поспешили разнять дерущихся, и вскоре каждый из них вернулся к своему автобусу, словно ничего и не произошло.
Пассажиры были в недоумении. В соцсетях начали появляться комментарии, в которых пользователи выражали недовольство поведением водителей.
— В Уфе водителей автобусов вообще надо проверять на профпригодность! Они постоянно нарушают правила, — написала одна из жительниц города в соцсетях.
— Максимально неадекватное поведение работников, — добавляют горожане.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе курсанты кадетского корпуса устроили массовую потасовку во дворе домов на улице Летчиков.