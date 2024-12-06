В Уфе водители автобусов устроили драку на остановке

Как стало известно, два водителя «Башавтотранса» не смогли договориться о том, кто из них имеет право первым выехать с остановки. В результате, зрители стали свидетелями настоящего «замеса». На видео, которое быстро разлетелось по соцсетям, видно, как оба водителя повалились на землю, не обращая внимания на удивленные взгляды пассажиров. Кондуктор и несколько очевидцев поспешили разнять дерущихся, и вскоре каждый из них вернулся к своему автобусу, словно ничего и не произошло.