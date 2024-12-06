В Уфе сотни частных домов могут оказаться под сбрасывающими топливо самолетами

Posted 6 декабря, 11:06
Published 6 декабря, 11:06
Modified 6 декабря, 11:17
Updated 6 декабря, 11:17
Новость о том, что мэр Уфы подписал документ о комплексном развитии территории у деревни Атаевка 25 ноября не оставила равнодушными жителей столицы Башкирии. Часть комментаторов считают, что место для постройки микрорайона выбрано неудачно. Называя при этом ряд причин. Одна из них — близость аэропорта Уфа и риски связанные с этим соседством. Например, топливные выбросы.
Мнение людей по этому поводу сформировалось очень давно, еще в советские времена. Люди говорят, что самолеты, подлетающие к воздушной гавани, льют керосин буквально нам на головы. Так ли это?
— Не завидую будущим новосёлам: мало того, что шумно, да ещё и выхлопы отработанного топлива самолетных двигателей будут загрязнять воздух и оседать на земле, растениях и проч. И люди будут дышать этим, — написала Любовь на страничке ВК «Уфа ВКурсе (подслушано)».
Экологические стандарты для самолетов, установленные Международной организацией Гражданской авиации ИКАО, строго регламентированы. Носят рекомендательный характер, но в случае их несоблюдения ни один самолет российских авиакомпаний не сможет покинуть границы страны.
Авиапарки российских авиакомпаний эксплуатируют российские, европейские, американские самолеты таки как: Superjet 100, Airbus А319, Airbus А320, Boeing 737, Boeing 777, Boeing 747 и т. п. Более чем 90% этих воздушных судов соответствуют современным международным экологическим стандартам.
Соответствовать строгим экологическим нормам помогают современные авиационные технологии. Двигатели воздушных судов становятся экологичными, внедряются разработки для борьбы с авиационным шумом. Российские авиастроители учитывают существующие международные стандарты, более того, занимаются разработками, опережающими их на десятилетия вперед.
Эксперты авиационной отрасли объясняют ситуацию.
— Сброс топлива — ни в коем случае. Экономится каждый грамм, горючка дорогая. В случае, если не проходит посадочный вес, самолет уходит в зону ожидания и вырабатывает топливо, что бывает в исключительных случаях. Сброс топлива — это аварийная процедура, которая к тому же не на всех типах воздушных судов возможна, — рассказал эксперт в области авиации, пилот, Кирилл Загорский.
Эксперты Службы движения аэропорта Уфа им. М. Карима дополнили.
— Сброса топлива над населенными пунктами сейчас уже не существует. Практически во всех самолетах конструктивно не предусмотрена система слива топлива. При необходимости топливо вырабатывают, летая в зоне ожидания либо в точке, выбранной командиром воздушного судна на определенных высотах. Час, полтора, чтобы достичь посадочного веса. Много лет назад в уфимском аэропорту было определенное место слива топлива, которое исчезло за ненадобностью где-то в 1994 году. С тех пор случаев слива не было, — специалист Службы движения аэропорта Уфа.