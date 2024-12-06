В Уфе сотни частных домов могут оказаться под сбрасывающими топливо самолетами

Новость о том, что мэр Уфы подписал документ о комплексном развитии территории у деревни Атаевка 25 ноября не оставила равнодушными жителей столицы Башкирии. Часть комментаторов считают, что место для постройки микрорайона выбрано неудачно. Называя при этом ряд причин. Одна из них — близость аэропорта Уфа и риски связанные с этим соседством. Например, топливные выбросы.