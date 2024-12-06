В центре Уфы эвакуировали ТЦ

Posted 6 декабря, 16:58
Published 6 декабря, 16:58
Modified 6 декабря, 17:00
Updated 6 декабря, 17:00
Эвакуацию спасатели оперативного ведомства провели в «Галерее ART» по улице Чернышевского. По данным МЧС, в здании ТЦ сработала пожарная сигнализация. В этот момент внутри находились 70 человек — гостей и работников.
По прибытии спасатели выяснили, что срабатывание сигнализации было ложным. Работу объекта вернули в штатный режим.
Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии вспыхнул пожар в школе-лицее №21. Здание учреждения эвакуировали по тревоге. Предварительная версия — возгорание произошло из-за лазерного станка для выжигания.