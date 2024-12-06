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Posted 6 декабря, 16:58

Published 6 декабря, 16:58

Modified 6 декабря, 17:00

Updated 6 декабря, 17:00

В центре Уфы эвакуировали ТЦ

В центре Уфы эвакуировали ТЦ

6 декабря 2024, 16:58
Фото: Яндекс.Карты.
В столице Башкирии из-за тревоги вывели на улицу персонал и посетителей торгового центра — сообщили вечером пятницы, 6 декабря, в МЧС по РБ.

Эвакуацию спасатели оперативного ведомства провели в «Галерее ART» по улице Чернышевского. По данным МЧС, в здании ТЦ сработала пожарная сигнализация. В этот момент внутри находились 70 человек — гостей и работников.

По прибытии спасатели выяснили, что срабатывание сигнализации было ложным. Работу объекта вернули в штатный режим.

Лицей эвакуировали в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии вспыхнул пожар в школе-лицее №21. Здание учреждения эвакуировали по тревоге. Предварительная версия — возгорание произошло из-за лазерного станка для выжигания.

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