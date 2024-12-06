В Башкирии родители довели младенца до истощения

Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили, что родители малыша не только отсутствуют, но и не проявляли должного внимания к его состоянию. По информации медиков, ребенок страдал от истощения, а его физическое развитие значительно отставало от нормы для его возраста. Это привело к возбуждению уголовного дела по части 1 статьи 156 УК РФ — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».