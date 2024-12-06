В Башкирии родители довели младенца до истощения

Posted 6 декабря, 10:52
Published 6 декабря, 10:52
Modified 6 декабря, 10:59
Updated 6 декабря, 10:59
Как стало известно, в ноябре 2024 года в Отдел полиции №3 Управления МВД России по городу Уфе обратилась обеспокоенная жительница, которая сообщила о пропаже своего 21-летнего внука. Молодой человек ушел из дома в октябре и больше не вернулся, оставив своего 9-месячного сына на произвол судьбы.
Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили, что родители малыша не только отсутствуют, но и не проявляли должного внимания к его состоянию. По информации медиков, ребенок страдал от истощения, а его физическое развитие значительно отставало от нормы для его возраста. Это привело к возбуждению уголовного дела по части 1 статьи 156 УК РФ — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Ситуация осложнялась тем, что в течение нескольких месяцев родители мальчика регулярно покидали дом на длительные сроки, оставляя его одного. В результате, обеспокоенные родственники приняли решение обратиться в полицию и взять опеку над малышом.
Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия и вскоре установили местонахождение родителей. Они были доставлены в отдел полиции для дальнейших следственных действий. Важно отметить, что по решению органов опеки ребенок был передан в заботливые руки родственников.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе разгорелся скандал вокруг частного детского сада, где воспитательница, по сообщениям очевидцев, проявила недопустимые методы обращения с малышами.