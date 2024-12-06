mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 10:52

Published 6 декабря, 10:52

Modified 6 декабря, 10:59

Updated 6 декабря, 10:59

В Башкирии родители довели младенца до истощения

В Башкирии родители довели младенца до истощения

6 декабря 2024, 10:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении родителей 9-месячного ребенка, сообщает в пятницу, 6 декабря, МВД Башкирии.

Как стало известно, в ноябре 2024 года в Отдел полиции №3 Управления МВД России по городу Уфе обратилась обеспокоенная жительница, которая сообщила о пропаже своего 21-летнего внука. Молодой человек ушел из дома в октябре и больше не вернулся, оставив своего 9-месячного сына на произвол судьбы.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили, что родители малыша не только отсутствуют, но и не проявляли должного внимания к его состоянию. По информации медиков, ребенок страдал от истощения, а его физическое развитие значительно отставало от нормы для его возраста. Это привело к возбуждению уголовного дела по части 1 статьи 156 УК РФ — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Уфимский подросток покалечил позвоночник из-за «Мафии»
Узнать подробнее

Ситуация осложнялась тем, что в течение нескольких месяцев родители мальчика регулярно покидали дом на длительные сроки, оставляя его одного. В результате, обеспокоенные родственники приняли решение обратиться в полицию и взять опеку над малышом.

Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия и вскоре установили местонахождение родителей. Они были доставлены в отдел полиции для дальнейших следственных действий. Важно отметить, что по решению органов опеки ребенок был передан в заботливые руки родственников.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе разгорелся скандал вокруг частного детского сада, где воспитательница, по сообщениям очевидцев, проявила недопустимые методы обращения с малышами.

Частный детсад попал в скандал с побоями в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимцам рекомендуют спасаться котикамиНалоговые льготы ограничили в БашкирииЁлочные базары откроют в Уфе 15 декабря
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Дети#Башкортостан#Мвд#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Родители#Белебей#Опека#Мелеуз#Воспитание#Младенец#Уголовное право#Истощение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика