В Башкирии ребенок провел шесть часов на дне бассейна

Спасательные работы продолжались шесть часов. Однако, рука мальчика была освобождена без серьезных последствий. Медики осмотрели юного пострадавшего и подтвердили, что его жизни ничего не угрожает. Теперь, ребенок находится в хирургическом отделении больницы под наблюдением врачей.