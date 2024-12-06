В Башкирии ребенок провел шесть часов на дне бассейна

Posted 6 декабря, 07:46
Published 6 декабря, 07:46
Modified 6 декабря, 07:52
Updated 6 декабря, 07:52
Как стало известно, 5 декабря в вечернее время в экстренные службы поступило сообщение из банного комплекса города Янаул. Оказалось, что 11-летний мальчик стал жертвой неожиданной ситуации — его рука застряла в патрубке бассейна. Вся семья отдыхала в частной бане.
По итогу, на место происшествия прибыли спасатели. Первым делом они откачали воду из бассейна с помощью мотопомпы, чтобы получить доступ к месту происшествия. Затем началась операция по деблокировке — с помощью перфоратора была разобрана часть бетонной стенки бассейна.
Спасательные работы продолжались шесть часов. Однако, рука мальчика была освобождена без серьезных последствий. Медики осмотрели юного пострадавшего и подтвердили, что его жизни ничего не угрожает. Теперь, ребенок находится в хирургическом отделении больницы под наблюдением врачей.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе 12-летний ребенок получил серьезную травму позвоночника во время игры в развлекательном центре.