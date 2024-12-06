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Posted 6 декабря, 08:23

Published 6 декабря, 08:23

Modified 6 декабря, 09:42

Updated 6 декабря, 09:42

Пьяный водитель устроил гонку с полицией в Бирске

Пьяный водитель устроил гонку с полицией в Бирске

6 декабря 2024, 08:23
Фото: 1MI.
В Башкирии мужчина устроил ночную погоню с сотрудниками Госавтоинспекции, закончившейся столкновением, сообщает в пятницу, 6 декабря, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

Как стало известно, на улице Кирова в Бирске экипаж ДПС заметил подозрительный «Шевроле Авео». Когда инспекторы попытались остановить иномарку, водитель прибавил газу и начал удирать. По итогу, началось захватывающее преследование. Однако, на пересечении улиц Коммунистическая и Кирова гонщик не справился с управлением и врезался в ограждение.

Даже после этого мужчина не собирался сдаваться: бросив автомобиль, мужчина попытался убежать. Шоу в стиле криминального боевика быстро завершилось: пьяный беглец был задержан инспекторами ДПС. Как выяснили полицейские, за рулем находился 39-летний местный житель. Освидетельствование показало наличие 1,313 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По оценке медиков, это — крайняя степень опьянения, угрожающая потерей сознания.

ГАИ РБ

По итогу на нарушителя составлен ряд административных материалов, включая управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. А его «Шевроле» помещен на спецстоянку.

Как ранее сообщал Mkset, в Чишминском районе празднования обернулись «приключениями» для несовершеннолетних ребят.

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