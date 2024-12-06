Пьяный водитель устроил гонку с полицией в Бирске

Как стало известно, на улице Кирова в Бирске экипаж ДПС заметил подозрительный «Шевроле Авео». Когда инспекторы попытались остановить иномарку, водитель прибавил газу и начал удирать. По итогу, началось захватывающее преследование. Однако, на пересечении улиц Коммунистическая и Кирова гонщик не справился с управлением и врезался в ограждение.