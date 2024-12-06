Уфимцам рекомендуют спасаться котиками

Posted 6 декабря, 10:21
Published 6 декабря, 10:21
Modified 6 декабря, 10:23
Updated 6 декабря, 10:23
С наступлением холодов мелкие грызуны, такие как рыжие полевки, начинают активно перемещаться в дома и хозяйственные постройки. Они ищут укрытие и запасы еды, что может стать серьезной проблемой для жителей региона, считают эксперты. Эти маленькие «постояльцы» могут быть носителями опасного вируса геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), который вызывает множество неприятностей для здоровья.
Геморрагическая лихорадка — это не просто простуда. Заболевание поражает мелкие сосуды, может вызвать кровоизлияния и даже привести к острой почечной недостаточности. По данным Центра гигиены и эпидемиологии, около 5,1% грызунов в регионе заражены этим вирусом.
По мнению специалистов, на помощь могут прийти пушистые друзья — кошки. Эти ловкие охотники не только прекрасно справляются с грызунами, но и сами не болеют ГЛПС, что делает их отличными помощниками в борьбе с вредителями. Так что если у вас еще нет кота, возможно, стоит задуматься.
Чтобы защитить себя от неприятностей, Роспотребнадзор рекомендует несколько простых мер профилактики. Во-первых, необходимо обеспечить непроницаемость помещений: закрыть вентиляционные отверстия решётками с мелкими ячейками. Во-вторых, можно разложить отравленные приманки или установить механические ловушки в труднодоступных местах, чтобы избежать случайного контакта с детьми и домашними животными. Также, нужно регулярно убирать мусор и листву на территории.
Как ранее сообщал Mkset, в социальных сетях появилось видео, на котором таракан спокойно прогуливается по столу в одном из популярных уфимских заведений.