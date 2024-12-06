Уфимцам рекомендуют спасаться котиками

По мнению специалистов, на помощь могут прийти пушистые друзья — кошки. Эти ловкие охотники не только прекрасно справляются с грызунами, но и сами не болеют ГЛПС, что делает их отличными помощниками в борьбе с вредителями. Так что если у вас еще нет кота, возможно, стоит задуматься.