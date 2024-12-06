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Posted 6 декабря, 07:20

Published 6 декабря, 07:20

Modified 6 декабря, 07:54

Updated 6 декабря, 07:54

Уфимский подросток покалечил позвоночник из-за «Мафии»

Уфимский подросток покалечил позвоночник из-за «Мафии»

6 декабря 2024, 07:20
Фото: Следком РБ.
Сюжет
Дети
В Уфе 12-летний ребенок получил серьезную травму позвоночника во время игры в развлекательном центре, сообщает в пятницу, 6 декабря, Следственный комитет Башкирии.

По информации следственных органов, 12-летний мальчик получил травму позвоночника во время участия в командной игре в «Мафию». Оказавшись на специальном стуле с подвижным механизмом, ребенок не удержался и упал, что привело к серьезным последствиям. По данным инсайдерских источников, ребенок находится в больнице и должен будет носить корсет в течение полугода.

— На месте происшествия уже проведен осмотр, а также запланированы допросы свидетелей. Следователи также назначили судебно-медицинскую экспертизу для пострадавшего ребенка, чтобы оценить степень его травмы и последствия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба СК Башкирии.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе двухлетняя девочка поступила в больницу с жалобами на вялость и рвоту, а рентген показал большое количество инородных тел в её кишечнике.

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