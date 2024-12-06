Уфимский подросток покалечил позвоночник из-за «Мафии»

По информации следственных органов, 12-летний мальчик получил травму позвоночника во время участия в командной игре в «Мафию». Оказавшись на специальном стуле с подвижным механизмом, ребенок не удержался и упал, что привело к серьезным последствиям. По данным инсайдерских источников, ребенок находится в больнице и должен будет носить корсет в течение полугода.