Уфимский подросток покалечил позвоночник из-за «Мафии»

Posted 6 декабря, 07:20
Published 6 декабря, 07:20
Modified 6 декабря, 07:54
Updated 6 декабря, 07:54
По информации следственных органов, 12-летний мальчик получил травму позвоночника во время участия в командной игре в «Мафию». Оказавшись на специальном стуле с подвижным механизмом, ребенок не удержался и упал, что привело к серьезным последствиям. По данным инсайдерских источников, ребенок находится в больнице и должен будет носить корсет в течение полугода.
— На месте происшествия уже проведен осмотр, а также запланированы допросы свидетелей. Следователи также назначили судебно-медицинскую экспертизу для пострадавшего ребенка, чтобы оценить степень его травмы и последствия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба СК Башкирии.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе двухлетняя девочка поступила в больницу с жалобами на вялость и рвоту, а рентген показал большое количество инородных тел в её кишечнике.