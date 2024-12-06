Частный детсад попал в скандал с побоями в Уфе

Как стало известно, инцидент произошел на территории жилого комплекса «Идель Тауэр». На видеозаписи, которую опубликовали инсайдерские телеграмм-каналы, видно, как воспитательница частного детского сада тащит ребят по снегу. Очевидцы рассказали, что воспитательница не только физически воздействовала на детей, но и демонстрировала другим малышам, как «можно» себя вести.