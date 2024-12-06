Частный детсад попал в скандал с побоями в Уфе

Posted 6 декабря, 09:11
Published 6 декабря, 09:11
Modified 6 декабря, 10:00
Updated 6 декабря, 10:00
Как стало известно, инцидент произошел на территории жилого комплекса «Идель Тауэр». На видеозаписи, которую опубликовали инсайдерские телеграмм-каналы, видно, как воспитательница частного детского сада тащит ребят по снегу. Очевидцы рассказали, что воспитательница не только физически воздействовала на детей, но и демонстрировала другим малышам, как «можно» себя вести.
В ответ на эти кадры прокуратура Орджоникидзевского района Уфы начала проверку действий работника детсада. Они намерены оценить соблюдение законодательства о защите несовершеннолетних и безопасность детей в дошкольных учреждениях.
— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки и принятие процессуального решения по данному факту, — комментируют в ведомстве.
Мнения в социальных сетях разделились: одни пользователи считают, что новости преувеличены и обвиняют детей в капризах, другие же подчеркивают недопустимость таких методов воспитания.
— Как бы ни были дети непослушными, воспитатели не должны прибегать к насилию. Если не умеешь общаться с детьми — лучше не работай, — пишет Ангелина.
— Новости явно преувеличены. Никаких избиений нет. Просто дети есть такие капризные и неуправляемые, — пишет Глафира.
Тем временем, по данным источников, директор детского сада отказалась взять на себя ответственность за попавшие на видеозапись методы воспитания. Якобы в день инцидента её не было на месте.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе мужчина решил применить крайне агрессивную технику общения с детьми и пинал малыша по дороге.