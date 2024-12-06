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Posted 6 декабря, 09:11

Published 6 декабря, 09:11

Modified 6 декабря, 10:00

Updated 6 декабря, 10:00

Прокуратура проверяет инцидент в частном детсаду Уфы

Частный детсад попал в скандал с побоями в Уфе

6 декабря 2024, 09:11
Фото: 1MI.

Прокуратура проверяет инцидент в частном детсаду Уфы

Сюжет
Дети
В Уфе разгорелся скандал вокруг частного детского сада, где воспитательница, по сообщениям очевидцев, проявила недопустимые методы обращения с малышами, сообщает в пятницу, 6 декабря, прокуратура Башкирии.

Как стало известно, инцидент произошел на территории жилого комплекса «Идель Тауэр». На видеозаписи, которую опубликовали инсайдерские телеграмм-каналы, видно, как воспитательница частного детского сада тащит ребят по снегу. Очевидцы рассказали, что воспитательница не только физически воздействовала на детей, но и демонстрировала другим малышам, как «можно» себя вести.

В ответ на эти кадры прокуратура Орджоникидзевского района Уфы начала проверку действий работника детсада. Они намерены оценить соблюдение законодательства о защите несовершеннолетних и безопасность детей в дошкольных учреждениях.

— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки и принятие процессуального решения по данному факту, — комментируют в ведомстве.

Мнения в социальных сетях разделились: одни пользователи считают, что новости преувеличены и обвиняют детей в капризах, другие же подчеркивают недопустимость таких методов воспитания.

— Как бы ни были дети непослушными, воспитатели не должны прибегать к насилию. Если не умеешь общаться с детьми — лучше не работай, — пишет Ангелина.
— Новости явно преувеличены. Никаких избиений нет. Просто дети есть такие капризные и неуправляемые, — пишет Глафира.

Тем временем, по данным источников, директор детского сада отказалась взять на себя ответственность за попавшие на видеозапись методы воспитания. Якобы в день инцидента её не было на месте.

Жестокая прогулка с детьми попала на видео в Уфе
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе мужчина решил применить крайне агрессивную технику общения с детьми и пинал малыша по дороге.

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