Уфимец убил знакомую из-за оскорбления матери

Posted 6 декабря, 06:45
Published 6 декабря, 06:45
Modified 6 декабря, 09:43
Updated 6 декабря, 09:43
Судебные разбирательства показали, что инцидент произошел в августе 2024 года, пьяный когда мужчина не смог сдержать эмоции после оскорбительных слов в адрес его матери. В ходе ссоры, разгоревшейся между ним и его знакомой, уфимец схватил нож и нанес ей несколько ударов в шею. Женщина скончалась на месте от обильной кровопотери.
Доказательства, собранные следственными органами, позволили установить все обстоятельства преступления. Подсудимый, осознавший последствия своих действий, признал вину и выразил раскаяние. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, мужчине предстоит выплатить матери погибшей компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей. Однако, на момент написания материала, приговор не вступил в законную силу.
Как ранее сообщал Mkset, в Бакалинском районе четыре молодые девушки решили встретить рассвет, но вместо этого их жизни закончились в результате ДТП.