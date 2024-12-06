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Posted 6 декабря, 06:45

Published 6 декабря, 06:45

Modified 6 декабря, 09:43

Updated 6 декабря, 09:43

Уфимец убил знакомую из-за оскорбления матери

Уфимец убил знакомую из-за оскорбления матери

6 декабря 2024, 06:45
Фото: Следком РБ.
В Уфе местный житель отправится за решетку на 9,5 лет за убийство своей приятельницы, которое произошло в разгар алкогольных разборок, сообщает 6 декабря прокуратура Башкирии.

Судебные разбирательства показали, что инцидент произошел в августе 2024 года, пьяный когда мужчина не смог сдержать эмоции после оскорбительных слов в адрес его матери. В ходе ссоры, разгоревшейся между ним и его знакомой, уфимец схватил нож и нанес ей несколько ударов в шею. Женщина скончалась на месте от обильной кровопотери.

Доказательства, собранные следственными органами, позволили установить все обстоятельства преступления. Подсудимый, осознавший последствия своих действий, признал вину и выразил раскаяние. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, мужчине предстоит выплатить матери погибшей компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей. Однако, на момент написания материала, приговор не вступил в законную силу.

Студент нефтяного института раскаялся в убийстве
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Как ранее сообщал Mkset, в Бакалинском районе четыре молодые девушки решили встретить рассвет, но вместо этого их жизни закончились в результате ДТП.

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