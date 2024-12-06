Уфимец убил знакомую из-за оскорбления матери

Судебные разбирательства показали, что инцидент произошел в августе 2024 года, пьяный когда мужчина не смог сдержать эмоции после оскорбительных слов в адрес его матери. В ходе ссоры, разгоревшейся между ним и его знакомой, уфимец схватил нож и нанес ей несколько ударов в шею. Женщина скончалась на месте от обильной кровопотери.