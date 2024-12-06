Пыль и пятна — враги вашего ноутбука: уберите их раз и навсегда

Кажется, что в наше время нет ничего проще, чем протереть экран или клавиатуру ноутбука. Но если использовать неправильные средства или подходы, можно испортить дорогостоящую технику. Так как же правильно заботиться о своем устройстве, чтобы оно служило долго и радовало своим внешним видом?

Каждый ноутбук со временем накапливает пыль, крошки и следы от пальцев, которые могут привести к сбоям в работе. Грязь на экране ухудшает видимость, а засоры в клавиатуре могут вызвать поломку клавиш. — Забота о ноутбуке — это не просто про эстетику. Пыль и грязь внутри устройства могут нарушить его работу, например, перегревать процессор из-за засоренных вентиляционных отверстий, — отмечает Петр, автор канала «ПетяГаджет». Уход за экраном: важные правила Чтобы экран всегда оставался чистым и не терял своей функциональности, важно учитывать несколько нюансов. 1. Отключите питание Прежде чем приступить к чистке, отключите ноутбук от сети и извлеките аккумулятор. Это поможет избежать короткого замыкания и облегчит процесс очистки. 2. Выберите подходящие материалы Наилучшим выбором станут безворсовые тряпочки или салфетки из микрофибры, которые не царапают поверхность. В компьютерных магазинах можно приобрести комплекты с тканями и специальными средствами. Что нельзя использовать? Спирт, ацетон, жидкость для снятия лака или любые абразивные материалы. Такие средства разрушают защитное покрытие экрана, оставляя царапины и пятна. 3. Как правильно протирать экран Средство для чистки наносят не на экран, а на тряпочку. Протирать лучше плавными движениями в одном направлении: вертикально или горизонтально. Сильно давить на дисплей нельзя. Особенно осторожно нужно обращаться с глянцевыми экранами, так как разводы на них заметны сильнее. После влажной обработки обязательно протирайте поверхность насухо. Уход за экраном: важные правила . Фото: 1MI Эффективные способы очистки Если под рукой нет специального средства, можно воспользоваться подручными вариантами: Вода: подойдет только фильтрованная или дистиллированная. Слегка смочите ткань и аккуратно протрите экран.

подойдет только фильтрованная или дистиллированная. Слегка смочите ткань и аккуратно протрите экран. Мыльный раствор: для матовых экранов подойдет раствор из мягкого детского мыла. После обработки обязательно вытирайте монитор чистой влажной тряпочкой.

для матовых экранов подойдет раствор из мягкого детского мыла. После обработки обязательно вытирайте монитор чистой влажной тряпочкой. Уксус: слабый раствор уксуса справляется с жирными следами. Важно не переусердствовать: уксусный запах быстро выветривается, но оставлять его на поверхности нельзя.

слабый раствор уксуса справляется с жирными следами. Важно не переусердствовать: уксусный запах быстро выветривается, но оставлять его на поверхности нельзя. Специальные средства: в магазинах электроники продаются наборы для ухода за экранами. Обычно они включают спрей и безворсовые салфетки. Как позаботиться о клавиатуре Частички еды, пыль и даже волосы могут забиваться между клавишами, со временем приводя к их поломке. Чистка клавиатуры важна не реже одного раза в месяц. Пошаговый процесс Отключите ноутбук: перед чисткой обязательно отключите устройство и выньте батарею.

перед чисткой обязательно отключите устройство и выньте батарею. Удалите крупный мусор: переверните ноутбук экраном вниз и слегка встряхните. Это поможет избавиться от крошек и других крупных частиц.

переверните ноутбук экраном вниз и слегка встряхните. Это поможет избавиться от крошек и других крупных частиц. Сжатый воздух: используйте баллончик с воздухом для выдувания пыли. Его можно приобрести в компьютерных отделах за 300–500 рублей.

используйте баллончик с воздухом для выдувания пыли. Его можно приобрести в компьютерных отделах за 300–500 рублей. Щеточки и кисти: для пространства между клавишами идеально подойдет кисточка с плотной щетиной. Она удалит остатки грязи и пыли.

для пространства между клавишами идеально подойдет кисточка с плотной щетиной. Она удалит остатки грязи и пыли. Дополнительная защита: если использовать клавиатурные накладки, можно предотвратить попадание пыли внутрь устройства. Не забывайте о вентиляции: засоренные отверстия увеличивают риск перегрева. Для их очистки подойдет пылесос с узкой насадкой или все тот же баллончик со сжатым воздухом. Налет, плесень и бактерии: что на самом деле творится внутри увлажнителя воздуха Узнать подробнее Читайте также: Война с жиром: что спасет вашу микроволновку — народные средства или химия? Уборка без забот: топ-5 роботов-пылесосов, которые освободят вас от уборки навсегда! Хозяйки чистят утюг только этим средством — 20 минут, и он снова как новый