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Posted 6 декабря, 14:00

Published 6 декабря, 14:00

Modified 6 декабря, 14:00

Updated 6 декабря, 14:00

Пыль и пятна — враги вашего ноутбука: уберите их раз и навсегда

Пыль и пятна — враги вашего ноутбука: уберите их раз и навсегда

6 декабря 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney. Пыль и пятна — враги вашего ноутбука: уберите их раз и навсегда
Кажется, что в наше время нет ничего проще, чем протереть экран или клавиатуру ноутбука. Но если использовать неправильные средства или подходы, можно испортить дорогостоящую технику. Так как же правильно заботиться о своем устройстве, чтобы оно служило долго и радовало своим внешним видом?

Каждый ноутбук со временем накапливает пыль, крошки и следы от пальцев, которые могут привести к сбоям в работе. Грязь на экране ухудшает видимость, а засоры в клавиатуре могут вызвать поломку клавиш.

— Забота о ноутбуке — это не просто про эстетику. Пыль и грязь внутри устройства могут нарушить его работу, например, перегревать процессор из-за засоренных вентиляционных отверстий, — отмечает Петр, автор канала «ПетяГаджет».

Уход за экраном: важные правила

Чтобы экран всегда оставался чистым и не терял своей функциональности, важно учитывать несколько нюансов.

1. Отключите питание

Прежде чем приступить к чистке, отключите ноутбук от сети и извлеките аккумулятор. Это поможет избежать короткого замыкания и облегчит процесс очистки.

2. Выберите подходящие материалы

Наилучшим выбором станут безворсовые тряпочки или салфетки из микрофибры, которые не царапают поверхность. В компьютерных магазинах можно приобрести комплекты с тканями и специальными средствами.

Что нельзя использовать?

Спирт, ацетон, жидкость для снятия лака или любые абразивные материалы. Такие средства разрушают защитное покрытие экрана, оставляя царапины и пятна.

3. Как правильно протирать экран

Средство для чистки наносят не на экран, а на тряпочку. Протирать лучше плавными движениями в одном направлении: вертикально или горизонтально. Сильно давить на дисплей нельзя.

Особенно осторожно нужно обращаться с глянцевыми экранами, так как разводы на них заметны сильнее. После влажной обработки обязательно протирайте поверхность насухо.

Уход за экраном: важные правилаУход за экраном: важные правила
Уход за экраном: важные правила. Фото: 1MI

Эффективные способы очистки

Если под рукой нет специального средства, можно воспользоваться подручными вариантами:

  • Вода: подойдет только фильтрованная или дистиллированная. Слегка смочите ткань и аккуратно протрите экран.
  • Мыльный раствор: для матовых экранов подойдет раствор из мягкого детского мыла. После обработки обязательно вытирайте монитор чистой влажной тряпочкой.
  • Уксус: слабый раствор уксуса справляется с жирными следами. Важно не переусердствовать: уксусный запах быстро выветривается, но оставлять его на поверхности нельзя.
  • Специальные средства: в магазинах электроники продаются наборы для ухода за экранами. Обычно они включают спрей и безворсовые салфетки.

Как позаботиться о клавиатуре

Частички еды, пыль и даже волосы могут забиваться между клавишами, со временем приводя к их поломке. Чистка клавиатуры важна не реже одного раза в месяц.

Пошаговый процесс

  • Отключите ноутбук: перед чисткой обязательно отключите устройство и выньте батарею.
  • Удалите крупный мусор: переверните ноутбук экраном вниз и слегка встряхните. Это поможет избавиться от крошек и других крупных частиц.
  • Сжатый воздух: используйте баллончик с воздухом для выдувания пыли. Его можно приобрести в компьютерных отделах за 300–500 рублей.
  • Щеточки и кисти: для пространства между клавишами идеально подойдет кисточка с плотной щетиной. Она удалит остатки грязи и пыли.
  • Дополнительная защита: если использовать клавиатурные накладки, можно предотвратить попадание пыли внутрь устройства.

Не забывайте о вентиляции: засоренные отверстия увеличивают риск перегрева. Для их очистки подойдет пылесос с узкой насадкой или все тот же баллончик со сжатым воздухом.

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#Ольга Харина#Техника#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Культура чистоты#Ноутбук#Чистота
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