Пыль и пятна — враги вашего ноутбука: уберите их раз и навсегда

Posted 6 декабря, 14:00
Published 6 декабря, 14:00
Modified 6 декабря, 14:00
Updated 6 декабря, 14:00
Каждый ноутбук со временем накапливает пыль, крошки и следы от пальцев, которые могут привести к сбоям в работе. Грязь на экране ухудшает видимость, а засоры в клавиатуре могут вызвать поломку клавиш.
— Забота о ноутбуке — это не просто про эстетику. Пыль и грязь внутри устройства могут нарушить его работу, например, перегревать процессор из-за засоренных вентиляционных отверстий, — отмечает Петр, автор канала «ПетяГаджет».
Чтобы экран всегда оставался чистым и не терял своей функциональности, важно учитывать несколько нюансов.
Прежде чем приступить к чистке, отключите ноутбук от сети и извлеките аккумулятор. Это поможет избежать короткого замыкания и облегчит процесс очистки.
Наилучшим выбором станут безворсовые тряпочки или салфетки из микрофибры, которые не царапают поверхность. В компьютерных магазинах можно приобрести комплекты с тканями и специальными средствами.
Что нельзя использовать?
Спирт, ацетон, жидкость для снятия лака или любые абразивные материалы. Такие средства разрушают защитное покрытие экрана, оставляя царапины и пятна.
Средство для чистки наносят не на экран, а на тряпочку. Протирать лучше плавными движениями в одном направлении: вертикально или горизонтально. Сильно давить на дисплей нельзя.
Особенно осторожно нужно обращаться с глянцевыми экранами, так как разводы на них заметны сильнее. После влажной обработки обязательно протирайте поверхность насухо.
Если под рукой нет специального средства, можно воспользоваться подручными вариантами:
Частички еды, пыль и даже волосы могут забиваться между клавишами, со временем приводя к их поломке. Чистка клавиатуры важна не реже одного раза в месяц.
Не забывайте о вентиляции: засоренные отверстия увеличивают риск перегрева. Для их очистки подойдет пылесос с узкой насадкой или все тот же баллончик со сжатым воздухом.