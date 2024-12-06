«Пятёрочка» приняла участие в хоккейном матче «Салавата Юлаева» и «Трактора»

Болельщики получили не только удовольствие от напряжённой игры, завершившейся победой «Салавата Юлаева», но и приятные сюрпризы от «Пятёрочки». На территории арены были организованы пять тематических зон, каждая из которых знакомила с ключевыми сервисами ретейлера: от доставки продуктов до программы лояльности «X5 Клуб». Гости участвовали в конкурсах, пробовали фирменные соки, делали фото и получали подарки.