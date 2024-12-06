«Пятёрочка» приняла участие в хоккейном матче «Салавата Юлаева» и «Трактора»

Posted 6 декабря, 14:18
Published 6 декабря, 14:18
Modified 6 декабря, 14:22
Updated 6 декабря, 14:22
Торговая сеть принимала участие в мероприятии на правах почетного гостя и регионального партнера «Салавата Юлаева». Для компании это первый опыт работы с профессиональным хоккейным клубом, который открыл новые перспективы для поддержки спорта и популяризации здорового образа жизни.
Болельщики получили не только удовольствие от напряжённой игры, завершившейся победой «Салавата Юлаева», но и приятные сюрпризы от «Пятёрочки». На территории арены были организованы пять тематических зон, каждая из которых знакомила с ключевыми сервисами ретейлера: от доставки продуктов до программы лояльности «X5 Клуб». Гости участвовали в конкурсах, пробовали фирменные соки, делали фото и получали подарки.
«Сотрудничество с хоккейным клубом „Салават Юлаев“ — это не просто спонсорство, а возможность вдохновлять жителей Уфы и всей республики на активный и здоровый образ жизни. Мы гордимся, что стали частью этого спортивного праздника, и надеемся, что болельщики смогли почувствовать праздник и энергию матча. Ведь хоккей — это не просто спорт, это эмоции, которые объединяют», — отметил Игорь Чебунин, исполнительный директор территории «Волга» торговой сети «Пятёрочка».
Компания продолжает поддерживать инициативы, связанные со здоровым питанием и активным образом жизни, а партнёрство с хоккейным клубом стало ещё одним важным шагом в этом направлении.