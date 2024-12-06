mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 05:08

Published 6 декабря, 05:08

Modified 6 декабря, 10:08

Updated 6 декабря, 10:08

Пьяный водитель врезался в автобус с пассажирами в Башкирии

Пьяный водитель врезался в автобус с пассажирами в Башкирии

6 декабря 2024, 05:08
Фото: Госавтоинспекция РБ.
В Уфимском районе нетрезвый водитель устроил ДТП, столкнувшись с пассажирским автобусом, сообщает в пятницу, 6 декабря, Госавтоинспекция Башкирии.

В селе Зубово в четверг, 5 декабря, 35-летний пьяный уфимец допустил столкновение с маршрутным автобусом ПАЗ. По информации правоохранителей, это произошло около десяти часов вечера. Автобус спокойно следовал по маршруту №126 «ГДК-Зубово», и на момент аварии в его салоне находились семь пассажиров.

Как стало известно, никто из людей не пострадал. Однако оба транспортных средства получили механические повреждения. Осмотр водителя легкового автомобиля на алкотестере показал уровень алкоголя в 1,131 мг/л — это более чем в три раза превышает допустимую норму.

После происшествия нетрезвый водитель был отстранен от управления автомобилем, а его машина помещена на специализированную стоянку.

Фото: Госавтоинспекция РБ

Как ранее сообщал Mkset, в Абзелиловском районе машина медиков улетела в кювет, сильно повредив крышу.

В Башкирии перевернулась карета скорой помощи — есть пострадавшие
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфе водители автобусов устроили драку на остановкеВ Уфе начался «кранопад»Странные ледяные круги появляются в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#Алкоголь#ДТП#Россия#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Госавтоинспекция#Белебей#Уфимский район#Мелеуз#Алкотестер#Маршрутный автобус#Село Зубово
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика