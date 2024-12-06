Пьяный водитель врезался в автобус с пассажирами в Башкирии

Posted 6 декабря, 05:08
Published 6 декабря, 05:08
Modified 6 декабря, 10:08
Updated 6 декабря, 10:08
В селе Зубово в четверг, 5 декабря, 35-летний пьяный уфимец допустил столкновение с маршрутным автобусом ПАЗ. По информации правоохранителей, это произошло около десяти часов вечера. Автобус спокойно следовал по маршруту №126 «ГДК-Зубово», и на момент аварии в его салоне находились семь пассажиров.
Как стало известно, никто из людей не пострадал. Однако оба транспортных средства получили механические повреждения. Осмотр водителя легкового автомобиля на алкотестере показал уровень алкоголя в 1,131 мг/л — это более чем в три раза превышает допустимую норму.
После происшествия нетрезвый водитель был отстранен от управления автомобилем, а его машина помещена на специализированную стоянку.
Как ранее сообщал Mkset, в Абзелиловском районе машина медиков улетела в кювет, сильно повредив крышу.