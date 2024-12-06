Пьяный водитель врезался в автобус с пассажирами в Башкирии

В селе Зубово в четверг, 5 декабря, 35-летний пьяный уфимец допустил столкновение с маршрутным автобусом ПАЗ. По информации правоохранителей, это произошло около десяти часов вечера. Автобус спокойно следовал по маршруту №126 «ГДК-Зубово», и на момент аварии в его салоне находились семь пассажиров.