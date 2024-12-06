Неделя в Башкирии: бумажный Салават Юлаев, новые штрафы и налоги, уставший Хабиров

Posted 6 декабря, 17:42
Published 6 декабря, 17:42
Modified 6 декабря, 17:44
Updated 6 декабря, 17:44
Банк России объявил голосование на дизайн новой купюры достоинством ₽1000. Среди представленных вариантов — различные объекты, символизирующие Приволжский федеральный округ. Изначально место фаворита за собой закрепил памятник Салавату Юлаеву в Уфе, однако вскоре стал проигрывать скоростному теплоходу «Метеор». Тем не менее к концу недели мемориал в столице Башкирии начал вновь завоевывать голоса и существенно сократил разрыв. Судя по всему, памятник к итогам голосования вновь выбьется в фавориты.
Во вторник, 3 декабря, прошла ежегодная «Прямая линия» с участием главы Республики Башкортостан Радием Хабировым.
Целых четыре часа он отвечал на вопросы об СВО, проблемах благоустройства Уфы, встрече с Путиным и о происходящем в высших эшелонах власти региона.
Рассказываем о главном из трансляции в материале Mkset.
Горсовет башкирской столицы разъяснил, как будут работать принятые депутатами наказания за нарушение правил выгула питомцев.
Согласно требованиям законодательства, выгуливать собак можно при «обеспечении безопасности граждан, других животных и имущества» — под этим подразумевается использование поводков и намордников, если речь идёт о крупных собаках.
Помимо упомянутых требований, домашним собакам нельзя самостоятельно переходить дороги, свободно находиться во дворах, подъездах домов и других общественных местах.
Для выгула собак также существует перечень разрешённых территорий: в основном, это парки, набережные, скверы.
Физических лиц за нарушения могут оштрафовать на сумму до ₽3000.
Налоговая ставка для недвижимости стоимостью более ₽300 млн теперь составит 2,5%. Раньше владельцы таких шикарных объектов платили 1,5%.
Для обычной недвижимости, то есть для домов, квартир и прочих объектов с кадастровой стоимостью ниже 300 миллионов рублей, ставка осталась на уровне 0,5%. Это значит, что владельцы квадратных метров более скромной кадастровой цены могут вздохнуть с облегчением — их налоги не изменятся и останутся на доступном уровне.
История тяжб знаменитого Фатхуллы Исхакова — уфимского пенсионера, отсидевшего 13 лет за чужое преступление — продолжает набирать обороты, сообщил его адвокат Виталий Буркин.
По словам юриста, теперь защита намерена добиваться компенсацию потерянного за годы каторги заработка. Сумму в чуть более ₽3 млн получили путём пересчёта советских рублей в современные. Заявление, как указал Буркин, уже было сдано служителям Фемиды.
Между тем ранее Исхакову удалось добиться от суда компенсации в ₽6 млн — сперва пенсионеру предлагали ₽31 млн, однако вскоре снизили эту сумму сразу до ₽2 млн. Позже и она была обжалована. Защита же требовала у государства минимум ₽450 млн.
Случай Исхакова — практически беспрецедентный. Напомним, в 1959 году жителя Башкирии осудили за тюремный срок якобы за совершенное им тройное убийство. Реабилитации ему удалось добиться только в 2023 году, после долгих судебных тяжб.
Октябрьский райсуд Уфы вынес приговор по делу бывшего представителя высших эшелонов власти региона. Речь идёт о Мансафе Низакаеве — экс-руководителе Транспортной дирекции Башкортостана. Чиновник управлял госкомпанией в разные периоды с 2018 по 2024 годы.
Следствие считает, что Низакаев поставил одному из подрядчиков «Восточного выезда» требование о предоставлении ему элитной иномарки и путёвки в Анталию на всю семью. Причем, совершаться покупки должны были за счёт средств предприятия-подрядчика.
Сперва чиновник обвинялся в получении взятки в особо крупном размере, однако позже тяжкую по наказанию статью переквалифицировали в превышение должностных полномочий.
Суд приговорил экс-чиновника к 1,5 года в колонии, однако срок тут же был признан отбытым — к моменту суда Низакаев уже достаточно «отсидел» под арестом и в СИЗО. Таким образом, виновного в превышении должностных полномочий освободили в зале суда после вердикта.
В Башкирии муниципальные депутаты избрали нового руководителя администрации Кигинского района Башкортостана.
Во главу муниципалитета депутаты поставили Салавата Фаткуллина, который ранее был замруководителя администрации Архангельского района Республики Башкортостан. Отметим, что до Фаткуллина Кигинским районом руководила Зухра Гордиенко — когда её полномочия истекли, чиновница возглавила Минтуризма РБ.
Сам Фаткуллин является уроженцем Бурзянского района, ему 49 лет. До государственной службы чиновник закончил тогдашний Башгосуниверситет, Уфимский государственный университет экономики и сервиса, а также Башкирскую академию государственной службы и управления.
Щедрая акция государственного перевозчика «Башавтотранс» действует в городах региона до конца декабря 2024 года.
Как сообщал Mkset, в октябре 2024 года в автобусах транспортной компании ввели QR-коды для бесконтактной оплаты проезда. Табличка со штрих-кодом также оснащена NFC-чипом, благодаря которому перевести средства за проезд можно приложив телефон, если устройство имеет соответствующий модуль.
До конца 2024 года пассажиры, оплачивающие проезд перечисленными способами, могут платить на ₽13 меньше, однако уже в январе цены вернутся к прежним. Напомним, сейчас билеты в автобусах «Башавтотранса» стоят ₽41 и ₽34 при оплате картой «Алга».
Дайджест новостей из сводки ЧП и криминальных событий.
Уфимский «Салават Юлаев» на этой неделе провёл два матча — против челябинского «Трактора» 2 декабря и против «Сибири» 6 декабря. Обе игры (4:1 и 3:1 соответственно) закончились для клуба победой.