Не замерзнуть в Новый год: как прогреть ледяную дачу перед праздниками?

Ледяной воздух в дачном доме — это не только дискомфорт. Переохлаждение может повлиять на здоровье, а резкие перепады температуры в помещении способны навредить мебели и внутренней отделке. Кроме того, влажность, которая часто появляется в неотапливаемых домах, делает пребывание ещё менее приятным. Поэтому правильный и быстрый прогрев — первый шаг к уютному отдыху.