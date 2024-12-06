Налоговые льготы ограничили в Башкирии

Posted 6 декабря, 09:53
Published 6 декабря, 09:53
Modified 6 декабря, 10:01
Updated 6 декабря, 10:01
Как стало известно, льготы по транспортному налогу будут доступны только тем гражданам, которые не имеют задолженности по иным налогам. Это нововведение стало результатом изменений в республиканском законе «О транспортном налоге», и его цель — побудить людей более ответственно подходить к своим налоговым обязательствам.
Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев отметил, что теперь у потенциальных получателей льгот на момент 1 января следующего за налоговым периодом должен быть положительный баланс единого налогового счета. Проще говоря, если у вас есть долги по любым налогам, вы можете забыть о скидках на транспортный налог.
Спикер парламента подчеркнул, что такая мера поможет увеличить поступления в консолидированный бюджет Башкирии на 400 миллионов рублей.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии было принято решение об отмене налогов на три года для некоторых инвесторов.