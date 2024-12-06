Налоговые льготы ограничили в Башкирии

Как стало известно, льготы по транспортному налогу будут доступны только тем гражданам, которые не имеют задолженности по иным налогам. Это нововведение стало результатом изменений в республиканском законе «О транспортном налоге», и его цель — побудить людей более ответственно подходить к своим налоговым обязательствам.