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Posted 6 декабря, 09:53

Published 6 декабря, 09:53

Modified 6 декабря, 10:01

Updated 6 декабря, 10:01

Налоговые льготы ограничили в Башкирии

Налоговые льготы ограничили в Башкирии

6 декабря 2024, 09:53
Фото: 1MI.
С 2025 года в Башкортостане вступают в силу изменения, которые могут затронуть многих автовладельцев, сообщает в пятницу, 6 декабря, пресс-служба Госсобрания — Курултая.

Как стало известно, льготы по транспортному налогу будут доступны только тем гражданам, которые не имеют задолженности по иным налогам. Это нововведение стало результатом изменений в республиканском законе «О транспортном налоге», и его цель — побудить людей более ответственно подходить к своим налоговым обязательствам.

Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев отметил, что теперь у потенциальных получателей льгот на момент 1 января следующего за налоговым периодом должен быть положительный баланс единого налогового счета. Проще говоря, если у вас есть долги по любым налогам, вы можете забыть о скидках на транспортный налог.

Спикер парламента подчеркнул, что такая мера поможет увеличить поступления в консолидированный бюджет Башкирии на 400 миллионов рублей.

Налоги на три года отменили в Башкирии
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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии было принято решение об отмене налогов на три года для некоторых инвесторов.

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