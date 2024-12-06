Налоги на три года отменили в Башкирии

Posted 6 декабря, 05:37
Published 6 декабря, 05:37
Modified 6 декабря, 10:08
Updated 6 декабря, 10:08
Согласно новому закону, подписанному Главой Республики Радием Хабировым, инвесторы, занимающиеся строительством спортивных объектов по муниципально-частным партнерствам, освобождаются от уплаты налога на имущество организаций. Это решение направлено на стимулирование инвестиций в развитие спортивной инфраструктуры региона и должно привести к увеличению количества новых спортивных объектов, считают эксперты.
Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев отметил, что налоговые льготы обойдутся бюджету в 49 миллионов рублей. Однако, в то же время ввод новых спорткомплексов приведет к увеличению поступлений налога на доходы физических лиц, что оценено в дополнительно 54 миллиона рублей.
По данным Министерства спорта Республики Башкортостан, в рамках этого проекта уже вложено 3 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда пришли из федерального бюджета, а 1,5 миллиарда — от частных инвесторов. Эти средства были направлены на строительство шести спортивных объектов в таких городах, как Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск и Октябрьский. Константин Толкачев также отметил, что более 90% расходов на строительство новых объектов покрываются за счет федерального финансирования и частных инвестиций.
Как ранее сообщал Mkset, Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал закон, который увеличивает налоговую нагрузку на мигрантов.