Налоги на три года отменили в Башкирии

По данным Министерства спорта Республики Башкортостан, в рамках этого проекта уже вложено 3 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда пришли из федерального бюджета, а 1,5 миллиарда — от частных инвесторов. Эти средства были направлены на строительство шести спортивных объектов в таких городах, как Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск и Октябрьский. Константин Толкачев также отметил, что более 90% расходов на строительство новых объектов покрываются за счет федерального финансирования и частных инвестиций.