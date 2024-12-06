Налет, плесень и бактерии: что на самом деле творится внутри увлажнителя воздуха

Разберите устройство: большинство моделей состоят из корпуса и резервуара. Если резервуар можно снять, заполните его раствором и оставьте на 2-3 часа. Это поможет растворить налет на стенках, до которых сложно добраться.

Очистите основание: налейте раствор лимонной кислоты в основание увлажнителя, оставив его также на несколько часов. Если конструкция не позволяет раздельное заполнение, сначала заливается основание, затем сверху устанавливается резервуар.

Удалите налет: после замачивания аккуратно слейте раствор. Пройдитесь зубной щеткой по выходному отверстию для пара и другим участкам, где виден налет. Для сложных углов используйте ватные палочки.

Промойте детали: все элементы, контактировавшие с раствором, промойте фильтрованной водой. Это необходимо для удаления остатков кислоты.