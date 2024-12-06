Мальчик-дерево родился в Башкирии

Posted 6 декабря, 10:43
Published 6 декабря, 10:43
Modified 6 декабря, 10:46
Updated 6 декабря, 10:46
Совсем недавно Mkset сообщал о том, что в Башкирии родился мальчик-водопад. Теперь у этого младенца с уникальным именем есть «коллега» по миру природы. В декабре 2024 года родители в Башкирии назвали новорожденного мальчика именем, которое с трех языков означает «дерево» и чаще всего даётся девочкам. В Башкортостане зимой родился Фидан.
Имя Фидан имеет несколько вариаций происхождения и значений:
Вместе с Фиданом в декабре 2024 года в Башкирии зарегистрировали мальчиков с не менее редкими именами — Альбрехт, Дэнвир, Елсайед и Айсель.
К концу года топ-5 популярных имен для мальчиков в Башкортостане практически не изменился. Всё чаще младенцев в голубых конвертах называют Артёмами и Тимурами. Кроме того, с начала 2024 года в регионе родились уже 333 Марка.
Интересно, что в 2023 году Башкирия пополнилась 396 Марками. Также часто в свидетельствах о рождении фигурировало имя Матвей — 399 записей.