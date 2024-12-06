Мальчик-дерево родился в Башкирии

Совсем недавно Mkset сообщал о том, что в Башкирии родился мальчик-водопад. Теперь у этого младенца с уникальным именем есть «коллега» по миру природы. В декабре 2024 года родители в Башкирии назвали новорожденного мальчика именем, которое с трех языков означает «дерево» и чаще всего даётся девочкам. В Башкортостане зимой родился Фидан.