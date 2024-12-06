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Posted 6 декабря, 10:43

Published 6 декабря, 10:43

Modified 6 декабря, 10:46

Updated 6 декабря, 10:46

Мальчик-дерево родился в Башкирии

Мальчик-дерево родился в Башкирии

6 декабря 2024, 10:43
Фото: mkset.ru.
Счастливые молодые родители проявляют небывалую фантазию при выборе имён для младенцев, гласят данные портала ЗАГС России в пятницу, 6 декабря.
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Совсем недавно Mkset сообщал о том, что в Башкирии родился мальчик-водопад. Теперь у этого младенца с уникальным именем есть «коллега» по миру природы. В декабре 2024 года родители в Башкирии назвали новорожденного мальчика именем, которое с трех языков означает «дерево» и чаще всего даётся девочкам. В Башкортостане зимой родился Фидан.

Имя Фидан имеет несколько вариаций происхождения и значений:

  • Турецкие корни. В турецком языке имя Фидан интерпретируется как «растение» или «дерево». В турецкой культуре деревья символизируют жизнь, рост и наследие.
  • Азербайджанские корни. В азербайджанской культуре имя Фидан тоже обозначает «растение» или «дерево», но иногда трактуется как «побег» или «потомство».
  • Арабские корни. В арабском языке Фидан переводится как «плодородная земля» или «плодородная женщина». Это имя ассоциируется с материнством, заботой и изобилием. Именем Фидан принято называть девочек.

Вместе с Фиданом в декабре 2024 года в Башкирии зарегистрировали мальчиков с не менее редкими именами — Альбрехт, Дэнвир, Елсайед и Айсель.

К концу года топ-5 популярных имен для мальчиков в Башкортостане практически не изменился. Всё чаще младенцев в голубых конвертах называют Артёмами и Тимурами. Кроме того, с начала 2024 года в регионе родились уже 333 Марка.

Интересно, что в 2023 году Башкирия пополнилась 396 Марками. Также часто в свидетельствах о рождении фигурировало имя Матвей — 399 записей.

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