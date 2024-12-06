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Posted 6 декабря, 11:52

Published 6 декабря, 11:52

Modified 6 декабря, 11:54

Updated 6 декабря, 11:54

Лицей эвакуировали в Уфе

Лицей эвакуировали в Уфе

6 декабря 2024, 11:52
Фото: Tg/Моя Уфа.
В Уфе произошел пожар в лицее № 21, сообщают в пятницу, 6 декабря, очевидцы в соцсетях.

Как стало известно, 6 декабря для учащихся и преподавателей уфимского лицея № 21 выдался далеко не обычным. По сообщениям инсайдерских источников с ссылкой на МЧС России, в одном из кабинетов труда вспыхнул огонь. Предварительная версия — возгорание произошло из-за лазерного станка для выжигания, который, как оказалось, оказался не таким безопасным, как предполагалось.

По предварительным данным, сразу после обнаружения дыма и пламени была организована экстренная эвакуация. Более 300 учеников покинули здание учебного заведения под руководством учителей. На место происшествия прибыли многочисленные пожарные машины и спасатели, которые начали борьбу с огнем. На момент написания материала, подробности инцидента остаются неясными.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе произошел инцидент в общеобразовательной школе № 35, где также случился пожар на втором этаже. Тогда причиной стало оплавление электрических проводов без последующего горения.

В МЧС рассказали подробности возгорания в 35-й школе
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