Лицей эвакуировали в Уфе

Posted 6 декабря, 11:52
Published 6 декабря, 11:52
Modified 6 декабря, 11:54
Updated 6 декабря, 11:54
Как стало известно, 6 декабря для учащихся и преподавателей уфимского лицея № 21 выдался далеко не обычным. По сообщениям инсайдерских источников с ссылкой на МЧС России, в одном из кабинетов труда вспыхнул огонь. Предварительная версия — возгорание произошло из-за лазерного станка для выжигания, который, как оказалось, оказался не таким безопасным, как предполагалось.
По предварительным данным, сразу после обнаружения дыма и пламени была организована экстренная эвакуация. Более 300 учеников покинули здание учебного заведения под руководством учителей. На место происшествия прибыли многочисленные пожарные машины и спасатели, которые начали борьбу с огнем. На момент написания материала, подробности инцидента остаются неясными.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе произошел инцидент в общеобразовательной школе № 35, где также случился пожар на втором этаже. Тогда причиной стало оплавление электрических проводов без последующего горения.