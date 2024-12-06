Лицей эвакуировали в Уфе

Как стало известно, 6 декабря для учащихся и преподавателей уфимского лицея № 21 выдался далеко не обычным. По сообщениям инсайдерских источников с ссылкой на МЧС России, в одном из кабинетов труда вспыхнул огонь. Предварительная версия — возгорание произошло из-за лазерного станка для выжигания, который, как оказалось, оказался не таким безопасным, как предполагалось.