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Posted 6 декабря, 05:56

Published 6 декабря, 05:56

Modified 6 декабря, 05:56

Updated 6 декабря, 05:56

Кто может остановить ДТП в Уфимском районе?

Кто может остановить ДТП в Уфимском районе?

6 декабря 2024, 05:56
Фото: Светлана Мирсаева.
Заявки по поводу отсыпки дорог песком превратились в игру «передай другому», рассказали Mkset жители Уфимского района в пятницу, 6 декабря.

По их словам, дороги, которые всегда относились к УДХ Уфимского района: автодорога Нижегородка-Березовка, а также улицы Центральная в селе Зубово. Улицы Чапаева и Школьная в Нижегородке теперь остались бесхозными!

Сельсовет отвечает, что это зона ответственности Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Уфимского района Уфы. Они же утверждают, что дороги переданы под ответственность сельсовета. Пока продолжается перекидывание ответственности. Происходят ДТП.

В районе деревни Березовка за утро 5 декабря уже две аварии. Вылеты в кювет.

Жители Зубово жалуются на то, что в селе не дорога, а каток. В Нижегородке подъёмы в гору превратились для водителей в отдельное испытание.

— Сегодня на дорогах ужасных гололед. Живу в Нижегородке У меня полноприводный кроссовер. На повороте в сторону деревни Березовки машину сильно занесло. При том, что я поворачивала на маленькой скорости. Ближе к деревни увидела после моста увидела три машины на аварийках. Почему не следят за дорогами? Рядом аэропорт. Никто не думает о безопасности, — рассказывает Дарья, жительница села Нижегородка, Уфимского района.

Лишь в конце рабочего дня машина с песком прошла по Центральной улице села Зубово, и с наступлением темноты в Нижегородке.

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#Светлана Мирсаева#Общество#Происшествия#Авария#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт
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