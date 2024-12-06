Кто может остановить ДТП в Уфимском районе?

Posted 6 декабря, 05:56
Published 6 декабря, 05:56
Modified 6 декабря, 05:56
Updated 6 декабря, 05:56
По их словам, дороги, которые всегда относились к УДХ Уфимского района: автодорога Нижегородка-Березовка, а также улицы Центральная в селе Зубово. Улицы Чапаева и Школьная в Нижегородке теперь остались бесхозными!
Сельсовет отвечает, что это зона ответственности Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Уфимского района Уфы. Они же утверждают, что дороги переданы под ответственность сельсовета. Пока продолжается перекидывание ответственности. Происходят ДТП.
В районе деревни Березовка за утро 5 декабря уже две аварии. Вылеты в кювет.
Жители Зубово жалуются на то, что в селе не дорога, а каток. В Нижегородке подъёмы в гору превратились для водителей в отдельное испытание.
— Сегодня на дорогах ужасных гололед. Живу в Нижегородке У меня полноприводный кроссовер. На повороте в сторону деревни Березовки машину сильно занесло. При том, что я поворачивала на маленькой скорости. Ближе к деревни увидела после моста увидела три машины на аварийках. Почему не следят за дорогами? Рядом аэропорт. Никто не думает о безопасности, — рассказывает Дарья, жительница села Нижегородка, Уфимского района.
Лишь в конце рабочего дня машина с песком прошла по Центральной улице села Зубово, и с наступлением темноты в Нижегородке.