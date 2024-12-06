И Путину жить можно: топ фешенебельных квартир Уфы в фото и ценах

Как известно, законы рынка основаны на том, что колебания цен всегда сильнее всего бьют по среднему классу. Люди с категорией именно такого уровня дохода — на жизнь вполне хватает, но яхту не куплю — берут на себя удар экономической волатильности. Объясняется это просто. Бедным что-то покупать просто не на что, а у богатых деньги есть всегда. Сегодня с помощью обзора Mkset и каталога квартир на «Циан» заглянем в замочную скважину богатой жизни и увидим, как можно жить, когда у тебя есть деньги и нет ставки по ипотеке под 30%.