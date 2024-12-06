И Путину жить можно: топ фешенебельных квартир Уфы в фото и ценах

Posted 6 декабря, 12:31
Published 6 декабря, 12:31
Modified 6 декабря, 12:46
Updated 6 декабря, 12:46
Как известно, законы рынка основаны на том, что колебания цен всегда сильнее всего бьют по среднему классу. Люди с категорией именно такого уровня дохода — на жизнь вполне хватает, но яхту не куплю — берут на себя удар экономической волатильности. Объясняется это просто. Бедным что-то покупать просто не на что, а у богатых деньги есть всегда. Сегодня с помощью обзора Mkset и каталога квартир на «Циан» заглянем в замочную скважину богатой жизни и увидим, как можно жить, когда у тебя есть деньги и нет ставки по ипотеке под 30%.
Открывает наш топ-5 элитных квартир Уфы предложение в ЖК «Купеческий» на Октябрьской Революции, 34. Дизайнерский двухуровневый пентхаус в 210 «квадратов» расположился на 6 и 7 этажах элитного здания. Продавец заверяет, что в пятикомнатной квартире никто не жил. И, правда, в квартире не самая приятная для жизни обстановка. Элитные метры больше напоминают ледяное безмолвие — холодный белый цвет и резной декор. Весь интерьер кажется скованным льдом. Нотку жизни в ледяное безмолвие добавляет «бабушкин» сервант, неизвестно как спрятавшийся от дизайнера. За все это великолепие просят всего-то ₽41 800 000.
Мы искренне надеялись, что этого не произойдет, но и в премиум-сегмент недвижимости добралось «цыганское барокко». Обосновалось оно на Достоевского, 49. За четырехкомнатные хоромы в стиле «дорого-богато» просят ₽42 000 000. Стилем генеральской дачи 90-х дышит буквально каждый миллиметр на 140,6 м². Золото, пастель, вензеля, ковры, домашний фонтанчик и даже пестрая черепашка в придачу. Сразу заметно, что на материалы денег не жалели, но дизайнер вряд ли гордится выполнением такого индивидуального заказа. Зато квартира — просто находка для киношников: исторический интерьер времен расцвета безнаказанной коррупции сохранился идеально.
Топ-3 фешенебельных квартир Уфы открывает недвижимость на Менделеева, 1/1. Квартиру из четырех комнат общей площадью в 125,6 «квадратов», расположенную на 20 этаже, предлагают купить за ₽45 000 000. Всего месяц назад эта фешенебельная недвижимость была на ₽6 500 000 дороже. Видимо, и сюда — в мир богатых — добрался кризис рынка.
За ₽45 млн покупатель получит дизайнерский ремонт, элитную технику, качественную мебель из Италии, два просторных гардероба и приветливую консьержку на входе в элитный ЖК.
Всего за ₽63 000 000 можно приобрести двухуровневый пентхаус с шикарным видом на лес в небоскребе на Гали Ибрагимовой, 5. Квартира расположена на 25 и 26 этажах здания в ЖК «Новый Умный дом на Злобина». Общая площадь квартиры составляет 113 квадратных метров. Недвижимость предлагают использовать не только как жилье, но и как творческое пространство или коммерческий офис. Квартира полностью обжита: есть всё — от тёплых полов до наволочек на подушках. Ну, а вид из панорамного окна ванной комнаты…
Самым дорогим предложением на «Циан» среди квартир с отделкой на вторичном рынке оказался семейный дворец в ЖК «Венский лес». Квартиру общей площадью в 153 квадрата продают за ₽69 900 000. За эту сумму можно купить десяток «двушек» в новостройках или шикарные четырехкомнатные апартаменты с дизайнерским ремонтом. Квартира полностью обставлена — заезжай и живи. Преимущества жилья — две входные двери, три туалетные комнаты, кабинет, гардеробная, сделанная на заказ мебель и кухня-гостиная. Квартира расположена на седьмом этаже. Вся высотка — 20 этажей.
Интересная деталь: дизайнер декорировал премиальную недвижимость в тонах триколора.
«Циан» поделился аналитикой в части разницы стоимости квадратных метров в новостройках крупных городов России. Оказалось, что квартиры в небоскребах дороже обычных высоток в РФ примерно на 32%. Аналогичная картина и в Уфе. Если цена квадратного метра в новостройке высотой до 20 этажей составляет около ₽125 100, то такая же площадь в доме высотой от 25 этажей обойдется в ₽163 900 — разница 31%.