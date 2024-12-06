ЕР использует механизм обратной связи от жителей для контроля реализации нацпроектов

Posted 6 декабря, 12:25
Published 6 декабря, 12:25
Modified 6 декабря, 12:27
Updated 6 декабря, 12:27
Партия будет работать над задачами новых нацпроектов в тесном сотрудничестве с федеральными и региональными органами исполнительной власти и Правительством РФ. Об этом сообщил врио секретаря генсовета Владимир Якушев. Он также отметил, что в народную программу ЕР внесут положения девятнадцати новых нацпроектов. Они будут приняты на съезде партии, который состоится 14 декабря.
На данный момент строительство и ремонт объектов в рамках нацпроектов и народной программы контролируются жителями регионов.
Якушев подчеркнул эффективность механизма обратной связи. Он также напомнил о том, что в субъектах России действуют штабы партии. В их состав входят депутаты, педагоги, родители и общественные деятели. Они следят за ходом работ и указывают на наличие возможных проблем на объектах.
С 2019 года в разных уголках страны было построено около 1,4 тысячи школ на 850 тысяч учеников. Кроме этого, было создано 246 тысяч новых мест в яслях для малышей в возрасте до 3 лет и введены в эксплуатацию почти 1,7 тысячи детских садов.
При непосредственном участии населения регионов также реализуются проекты по благоустройству дворов и общественных пространств. Каждый год партия вместе с Минстроем России организуют всероссийское голосование, в рамках которого определяются объекты для благоустройства. С 2018 года по всей России было благоустроено 95 тысяч дворов и общественных территорий.
Наряду с этим «Единая Россия» обеспечивает финансирование для реализации национальных проектов в федеральном бюджете. Каждый год партия инициирует увеличение финансирования дорожного строительства. Благодаря этому за шесть лет состояние дорожной сети значительно улучшилось.
За последние четыре года в России было построено и реконструировано более 1000 поликлиник, а также поставлено 174 тысячи единиц современного медоборудования. В рамках народной программы было создано и отремонтировано 10 000 ФАПов и врачебных амбулаторий. Таким образом, медицинская помощь для россиян стала более доступной. Об этом сообщается на сайте партии ER.RU.
По словам Владимира Якушева, целью народной программы партии по-прежнему остается повышение качества жизни россиян. Все национальные проекты направлены на обеспечение благополучия граждан.