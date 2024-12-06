ЕР использует механизм обратной связи от жителей для контроля реализации нацпроектов

С 2019 года в разных уголках страны было построено около 1,4 тысячи школ на 850 тысяч учеников. Кроме этого, было создано 246 тысяч новых мест в яслях для малышей в возрасте до 3 лет и введены в эксплуатацию почти 1,7 тысячи детских садов.