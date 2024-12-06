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Posted 6 декабря, 12:22

Published 6 декабря, 12:22

Modified 6 декабря, 12:24

Updated 6 декабря, 12:24

Башкирия готовится к росту тарифов на электроэнергию

Башкирия готовится к росту тарифов на электроэнергию

6 декабря 2024, 12:22
Фото: 1MI.
С июля 2025 года жители Башкирии столкнутся с увеличением тарифов на электроэнергию, что может существенно отразиться на семейных бюджетах, сообщает в пятницу, 6 декабря, Госкомитет по тарифам РБ.

В ближайшем будущем, согласно новым постановлениям, стоимость электричества для населения и приравненных категорий потребителей вырастет. Это касается как городских жителей, так и сельских жителей, а также членов садовых некоммерческих товариществ. Основные изменения затронут тарифы в зависимости от типа плиты и уровня потребления.

Для тех, кто пользуется электроплитами, стоимость электроэнергии в рамках первого диапазона (до 3900 кВт*ч) вырастет с 3,05 руб. до 3,44 руб. за 1 кВт*ч. Во втором диапазоне (от 3901 до 6000 кВт*ч) тариф поднимется с 3,36 руб. до 5,59 ₽, а в третьем (свыше 6000 кВт*ч) — с 5,53 руб. до 6,13 руб.

Что касается жителей многоквартирных домов с газовыми плитами, их также ждет повышение цен. В первом диапазоне тариф увеличится с 4,36 руб. до 4,91 руб. за кВт*ч, во втором — с 4,8 руб. до 7,99 ₽, а в третьем — с 7,9 руб. до 8,76 руб.

В Башкирии ограничат рост тарифов ЖКХ
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Как ранее сообщал Mkset, с 2025 года в Республике Башкортостан вводятся новые ограничения на рост тарифов ЖКХ.

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