Башкирия готовится к росту тарифов на электроэнергию

Для тех, кто пользуется электроплитами, стоимость электроэнергии в рамках первого диапазона (до 3900 кВт*ч) вырастет с 3,05 руб. до 3,44 руб. за 1 кВт*ч. Во втором диапазоне (от 3901 до 6000 кВт*ч) тариф поднимется с 3,36 руб. до 5,59 ₽, а в третьем (свыше 6000 кВт*ч) — с 5,53 руб. до 6,13 руб.