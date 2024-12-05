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Posted 5 декабря, 04:45

Published 5 декабря, 04:45

Modified 5 декабря, 04:45

Updated 5 декабря, 04:45

Дед Мороз на час стоит ₽10`000 в Уфе

«Золотой» Дед Мороз: сколько стоит заказать аниматора в Башкирии

5 декабря 2024, 04:45
Фото: 1MI.

Дед Мороз на час стоит ₽10`000 в Уфе

Новый год на пороге, а значит, пора думать не только о подарках, но и о том, как сделать праздник незабываемым для детей. Уфимские аниматоры уже принимают заявки на проведение утренников, корпоративов и домашних праздников и не стесняются просить существенные суммы за свои сезонные подработки.

Уфимские аниматоры готовы порадовать маленьких и больших волшебников интересными программами. Итак, давайте посмотрим, что предлагают Деды Морозы с «Авито», и какую магию там можно поймать на этот раз.

Первый аниматор в нашей подборке предлагает настоящую новогоднюю феерию за вполне посильную плату. За сумму от 3000 рублей у вас будет возможность не только танцевать хороводы, но и получить подарки, как истинный школьник на утреннике. Программа длится 20 или 40 минут и включает: хороводы, стихи, загадки и возможность сделать фото с персонажами. Однако, чем ближе к празднику — тем выше цены:

  • До 24 декабря: от ₽3000;
  • С 24 по 30 декабря: от ₽4000;
  • 31 декабря (до 18:00): ₽5000 руб;
  • 31 декабря (18:00–21:00): ₽6000;
  • 31 декабря (21:00–02:00): ₽7000.
Фото: «Авито»

Во втором объявлении обещают качественные костюмы и исключительно талантливых исполнителей. Здесь можно найти Деда Мороза с фокусами и конкурсами. Цены варьируются:

До 30 декабря:

  • Дед Мороз (20 минут) — ₽3500;
  • Дед Мороз + Снегурочка (20 минут) — ₽4500;
  • 40 минут — ₽6500.

31 декабря:

  • до 16:00 — ₽4500 (20 мин), ₽6000 со Снегурочкой;
  • 16:00-20:00 — ₽5000 (20 мин), ₽7000 со Снегурочкой;
  • 20:00-23:00 — ₽6000 (20 мин), ₽8000 со Снегурочкой, а за 40 минут анимации придется выложить рекордные ₽10`000.

Желание порадовать детей — это отличная инвестиция в семейные отношения, даже если вам придется раскошелиться на несколько лишних рублей. Лишних тысяч рублей.

Фото: «Авито»

А в третьем варианте аниматоры дарят настоящую сказку у вас дома! Дед Мороз и Снегурочка предлагают веселую программу с яркими костюмами и живым ручным кроликом. Разве может быть что-то милее? Цены здесь также зависят от даты и программы:

  • С 15 по 25 декабря: ₽3000 (30 мин), экспресс-поздравление ₽2500;
  • С 26 по 28 декабря: ₽3500 (30 мин), экспресс-поздравление ₽3000;
  • С 29 по 30 декабря: ₽4000 (30 мин), экспресс-поздравление ₽3000;
  • 31 декабря (до 18:00): ₽5000 (30 мин), экспресс-поздравление ₽3500.

Доплата ₽500 за участие живого кролика в программе, ведь кто может устоять перед крошечным пушистиком?

Фото: «Авито»

Выбирая аниматора на Новый год, помните: за каждую шутку, танец и пушистого кролика с новогодним волшебником придется расплачиваться не только смехом, но и рублем.

Так что, если вы хотите, чтобы ваш ребенок действительно поверил в чудеса, вооружитесь пачками денежных купюр: в этом году Дед Мороз, похоже, будет не только волшебником, но и отличным финансовым консультантом.

Ранее редакция Mkset решила вспомнить, как отмечали Новый год в СССР: никакой икры, салютов и каникул.

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