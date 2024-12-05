«Золотой» Дед Мороз: сколько стоит заказать аниматора в Башкирии

Первый аниматор в нашей подборке предлагает настоящую новогоднюю феерию за вполне посильную плату. За сумму от 3000 рублей у вас будет возможность не только танцевать хороводы, но и получить подарки, как истинный школьник на утреннике. Программа длится 20 или 40 минут и включает: хороводы, стихи, загадки и возможность сделать фото с персонажами. Однако, чем ближе к празднику — тем выше цены: