«Золотой» Дед Мороз: сколько стоит заказать аниматора в Башкирии

Posted 5 декабря, 04:45
Published 5 декабря, 04:45
Modified 5 декабря, 04:45
Updated 5 декабря, 04:45
Уфимские аниматоры готовы порадовать маленьких и больших волшебников интересными программами. Итак, давайте посмотрим, что предлагают Деды Морозы с «Авито», и какую магию там можно поймать на этот раз.
Первый аниматор в нашей подборке предлагает настоящую новогоднюю феерию за вполне посильную плату. За сумму от 3000 рублей у вас будет возможность не только танцевать хороводы, но и получить подарки, как истинный школьник на утреннике. Программа длится 20 или 40 минут и включает: хороводы, стихи, загадки и возможность сделать фото с персонажами. Однако, чем ближе к празднику — тем выше цены:
Во втором объявлении обещают качественные костюмы и исключительно талантливых исполнителей. Здесь можно найти Деда Мороза с фокусами и конкурсами. Цены варьируются:
До 30 декабря:
31 декабря:
Желание порадовать детей — это отличная инвестиция в семейные отношения, даже если вам придется раскошелиться на несколько лишних рублей. Лишних тысяч рублей.
А в третьем варианте аниматоры дарят настоящую сказку у вас дома! Дед Мороз и Снегурочка предлагают веселую программу с яркими костюмами и живым ручным кроликом. Разве может быть что-то милее? Цены здесь также зависят от даты и программы:
Доплата ₽500 за участие живого кролика в программе, ведь кто может устоять перед крошечным пушистиком?
Выбирая аниматора на Новый год, помните: за каждую шутку, танец и пушистого кролика с новогодним волшебником придется расплачиваться не только смехом, но и рублем.
Так что, если вы хотите, чтобы ваш ребенок действительно поверил в чудеса, вооружитесь пачками денежных купюр: в этом году Дед Мороз, похоже, будет не только волшебником, но и отличным финансовым консультантом.
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