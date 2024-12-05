Жители Башкирии требуют единую квитанцию на коммунальные услуги

Однако в МинЖКХ Башкирии сообщили, что на данный момент изменений в этой сфере не планируется. Вместо этого акцент делается на цифровизацию услуг. В частности, жители могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Дом», которое позволяет оплачивать коммунальные услуги без комиссии через систему быстрых платежей (СБП) и передавать показания счетчиков.