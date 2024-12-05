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Posted 5 декабря, 04:41

Published 5 декабря, 04:41

Modified 5 декабря, 04:43

Updated 5 декабря, 04:43

Жители Башкирии требуют единую квитанцию на коммунальные услуги

Жители Башкирии требуют единую квитанцию на коммунальные услуги

5 декабря 2024, 04:41
Фото: 1MI.
МинЖКХ Башкирии ответило на просьбы жителей о возвращении единой квитанции на оплату коммунальных услуг — бумажные счета не вернутся, но есть удобная альтернатива, сообщает 5 декабря пресс-служба ведомства.

В социальных сетях главы Башкирии Радия Хабирова появились обращения от граждан, недовольных множеством платежных документов. По словам жителей, они получают от трех до пяти квитанций от различных ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Это создает неудобства: приходится постоянно проверять почтовый ящик и следить за сроками платежей.

— Можно и запутаться, забыть, когда и что оплачивать. Знаю, что уже многие регионы перешли на единый платежный документ и получают единую квитанцию, в которой можно увидеть сразу все услуги и по которой можно всё оплатить единой суммой, — пишет житель региона Равиль.
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Однако в МинЖКХ Башкирии сообщили, что на данный момент изменений в этой сфере не планируется. Вместо этого акцент делается на цифровизацию услуг. В частности, жители могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Дом», которое позволяет оплачивать коммунальные услуги без комиссии через систему быстрых платежей (СБП) и передавать показания счетчиков.

Приложение работает на основе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Для доступа к нему достаточно авторизоваться через учетную запись Госуслуг — отдельная регистрация не требуется. Данные о недвижимости и счетах автоматически подгружаются в приложение. Если информации нет, можно подать заявку для ее актуализации.

— Иными словами уже есть платформа, где можно в один клик оплатить все коммунальные платежи, не дожидаясь квитанции на бумажном носителе, — добавляют в ведомстве.
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Как ранее сообщал Mkset, в регионе возникла странная ситуация: счета за услуги ЖКХ продолжают приходить даже на имена умерших граждан.

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