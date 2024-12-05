Жители Башкирии попали в коммунальный ад

Posted 5 декабря, 12:29
Published 5 декабря, 12:29
Modified 5 декабря, 13:08
Updated 5 декабря, 13:08
В Аургазинском районе Башкирии неприятная ситуация с водой возникла из-за порыва на магистральном трубопроводе. Он обеспечивает водой множество местных жителей. В ответ на инцидент прокуратура района начала надзорные мероприятия, чтобы выяснить причины аварии и проверить соблюдение норм эксплуатации водных сетей.
— Прокуратура проверит соблюдение прав граждан на своевременное получение услуг надлежащего качества, — добавляют в ведомстве.
На момент написания материала, в районе был организован подвоз питьевой воды, что позволяет временно решить проблему с доступом к ресурсу. Однако вопрос о возобновлении подачи холодной воды остается пока открытым. Он находится под контролем прокуратуры.
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