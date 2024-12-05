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Posted 5 декабря, 12:29

Published 5 декабря, 12:29

Modified 5 декабря, 13:08

Updated 5 декабря, 13:08

В Башкирии без воды остались 17 сёл и деревень

Жители Башкирии попали в коммунальный ад

5 декабря 2024, 12:29
Фото: 1MI.

В Башкирии без воды остались 17 сёл и деревень

В регионе из-за крупной коммунальной аварии без холодного водоснабжения остались 17 населенных пунктов, сообщает в четверг, 5 декабря, прокуратура РБ.

В Аургазинском районе Башкирии неприятная ситуация с водой возникла из-за порыва на магистральном трубопроводе. Он обеспечивает водой множество местных жителей. В ответ на инцидент прокуратура района начала надзорные мероприятия, чтобы выяснить причины аварии и проверить соблюдение норм эксплуатации водных сетей.

— Прокуратура проверит соблюдение прав граждан на своевременное получение услуг надлежащего качества, — добавляют в ведомстве.

На момент написания материала, в районе был организован подвоз питьевой воды, что позволяет временно решить проблему с доступом к ресурсу. Однако вопрос о возобновлении подачи холодной воды остается пока открытым. Он находится под контролем прокуратуры.

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