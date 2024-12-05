mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 09:13

Published 5 декабря, 09:13

Modified 5 декабря, 09:24

Updated 5 декабря, 09:24

Выяснена покупательская способность жителей Башкортостана

Жители Башкирии могут позволить себе полтонны молока

5 декабря 2024, 09:13
Фото: 1MI.

Выяснена покупательская способность жителей Башкортостана

Сюжет
Цены на продукты
Эксперты подсчитали, что могут позволить себе жители Башкирии на среднюю зарплату в регионе, сообщил Башстат в четверг, 5 декабря.

По данным республиканских статистиков, за девять месяцев 2024 года средний размер зарплаты в Башкирии достиг ₽42`872. Это на 17,3% больше, чем в прошлом году, что сразу же навевает ассоциации с повышением уровня жизни. Если бы не инфляция, которая сводит на ноль повышения заработка.

На эту сумму — ₽42`872 — жители Башкирии могли бы приобрести 526 литра молока, либо закупить 422 десятка яиц, чего более чем хватит для приготовления вкусных омлетов всей семье на целый месяц. Если говорить о мясных изысках, то 82 килограмма говядины — это настоящий «мясной запас» для праздничного стола.

А вот сладкоежки могут порадовать себя почти 621 килограммом сахара, что позволит организовать настоящие кулинарные баталии и угощать друзей на всех праздниках. Не забываем и о хлебе насущном: 1009 килограмма муки — это более чем достаточно для выпечки булочек и тортов для целого города.

Если жители Башкирии захотят обновить свои запасы картошки, то их зарплаты хватит на приобретение 1281 килограмма этого популярного продукта. А для любителей пасты — целых 554 килограмма макаронных изделий, для «итальянской» диеты на целый месяц.

Кроме того, средняя зарплата в Башкортостане позволит оплатить 44 литра бензина или же совершить 1257 поездок на общественном транспорте — это как минимум несколько недель удобных путешествий по городу.

Зарплата в ₽42`872, как оказалось, открывает множество возможностей для жителей Башкортостана. Главное — тратить деньги с умом, а не скупать все подряд.

Ранее Mkset рассказал, как отсутствие дорог и высоких технологий привело к территориальному неравенству в Башкирии.

Власти Уфы предлагают вакансии с зарплатой в ₽250`000
Узнать подробнее
Читайте также:
Дорого, но стабильно: все о ценах на новогодний деликатес в БашкирииЦены на бензин взлетели в УфеЦены на автомобили рухнули на 46%
#Александра Воля#Общество#Цены на продукты#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Цены на бензин#Цены на молоко#Цены#Цены на продовольствие#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Цены жилья#Потребительские цены
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика