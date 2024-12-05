Жители Башкирии могут позволить себе полтонны молока

Posted 5 декабря, 09:13
Published 5 декабря, 09:13
Modified 5 декабря, 09:24
Updated 5 декабря, 09:24
По данным республиканских статистиков, за девять месяцев 2024 года средний размер зарплаты в Башкирии достиг ₽42`872. Это на 17,3% больше, чем в прошлом году, что сразу же навевает ассоциации с повышением уровня жизни. Если бы не инфляция, которая сводит на ноль повышения заработка.
На эту сумму — ₽42`872 — жители Башкирии могли бы приобрести 526 литра молока, либо закупить 422 десятка яиц, чего более чем хватит для приготовления вкусных омлетов всей семье на целый месяц. Если говорить о мясных изысках, то 82 килограмма говядины — это настоящий «мясной запас» для праздничного стола.
А вот сладкоежки могут порадовать себя почти 621 килограммом сахара, что позволит организовать настоящие кулинарные баталии и угощать друзей на всех праздниках. Не забываем и о хлебе насущном: 1009 килограмма муки — это более чем достаточно для выпечки булочек и тортов для целого города.
Если жители Башкирии захотят обновить свои запасы картошки, то их зарплаты хватит на приобретение 1281 килограмма этого популярного продукта. А для любителей пасты — целых 554 килограмма макаронных изделий, для «итальянской» диеты на целый месяц.
Кроме того, средняя зарплата в Башкортостане позволит оплатить 44 литра бензина или же совершить 1257 поездок на общественном транспорте — это как минимум несколько недель удобных путешествий по городу.
Зарплата в ₽42`872, как оказалось, открывает множество возможностей для жителей Башкортостана. Главное — тратить деньги с умом, а не скупать все подряд.
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