Жители Башкирии могут позволить себе полтонны молока

По данным республиканских статистиков, за девять месяцев 2024 года средний размер зарплаты в Башкирии достиг ₽42`872. Это на 17,3% больше, чем в прошлом году, что сразу же навевает ассоциации с повышением уровня жизни. Если бы не инфляция, которая сводит на ноль повышения заработка.