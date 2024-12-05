За проезд в Уфе платят на ₽13 меньше

До конца 2024 года пассажиры, оплачивающие проезд перечисленными способами, могут платить на ₽13 меньше, однако уже в январе цены вернутся к прежним. Напомним, сейчас билеты в автобусах «Башавтотранса» стоят ₽41 и ₽34 при оплате картой «Алга».