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Posted 5 декабря, 15:32

Published 5 декабря, 15:32

Modified 5 декабря, 20:10

Updated 5 декабря, 20:10

В Уфе временно снизили цены на проезд

За проезд в Уфе платят на ₽13 меньше

5 декабря 2024, 15:32
Фото: 1MI.

В Уфе временно снизили цены на проезд

Щедрая акция государственного перевозчика «Башавтотранс» действует в городах региона до конца декабря 2024 года — напомнили в Минтрансе Республики Башкортостан.

Как сообщал Mkset, в октябре 2024 года в автобусах транспортной компании ввели QR-коды для бесконтактной оплаты проезда. Табличка со штрих-кодом также оснащена NFC-чипом, благодаря которому перевести средства за проезд можно приложив телефон, если устройство имеет соответствующий модуль.

До конца 2024 года пассажиры, оплачивающие проезд перечисленными способами, могут платить на ₽13 меньше, однако уже в январе цены вернутся к прежним. Напомним, сейчас билеты в автобусах «Башавтотранса» стоят ₽41 и ₽34 при оплате картой «Алга».

В Уфе подорожал проезд
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе одна из частных компаний-перевозчиков подняла стоимость проезда на популярном автобусном маршруте до ₽45.

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