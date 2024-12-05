За проезд в Уфе платят на ₽13 меньше

Posted 5 декабря, 15:32
Published 5 декабря, 15:32
Modified 5 декабря, 20:10
Updated 5 декабря, 20:10
Как сообщал Mkset, в октябре 2024 года в автобусах транспортной компании ввели QR-коды для бесконтактной оплаты проезда. Табличка со штрих-кодом также оснащена NFC-чипом, благодаря которому перевести средства за проезд можно приложив телефон, если устройство имеет соответствующий модуль.
До конца 2024 года пассажиры, оплачивающие проезд перечисленными способами, могут платить на ₽13 меньше, однако уже в январе цены вернутся к прежним. Напомним, сейчас билеты в автобусах «Башавтотранса» стоят ₽41 и ₽34 при оплате картой «Алга».
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе одна из частных компаний-перевозчиков подняла стоимость проезда на популярном автобусном маршруте до ₽45.