Ёлочный криминальный скандал разгорелся в Уфе

Позже знакомые сообщили Наталье, что её елку установили на площади перед дворцом творчества «Орион». Возмущенная женщина обратилась в администрацию Уфы с жалобой, но там ей объяснили, что дерево находилось в охранной зоне газопровода и его срубили по соображениям безопасности. Однако рядом с её елкой росла ещё одна, менее привлекательная, которая, по словам Натальи, не помешала газопроводу.