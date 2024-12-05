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Posted 5 декабря, 10:05

Published 5 декабря, 10:05

Modified 5 декабря, 10:26

Updated 5 декабря, 10:26

Уфу украсили ворованной ёлкой

Ёлочный криминальный скандал разгорелся в Уфе

5 декабря 2024, 10:05
Фото: tg/Моя Уфа.

Уфу украсили ворованной ёлкой

В Уфе разгорелся конфликт из-за елки, которую, по словам местной жительницы, якобы незаконно спилили коммунальщики ради украшения городской площади, сообщают в четверг, 5 декабря, инсайдерские телеграмм-каналы.

Уфимцы из Дёмского района утверждают, что городские коммунальщики спилили 20-летнюю елку, принадлежащую Наталье, жительнице Локомотивной улицы. Эта елка росла рядом с домом Натальи более двух десятилетий, и женщина посадила её вместе с мужем в честь рождения их дочери. Однако вечером 4 декабря Наталья обнаружила, что её любимое дерево исчезло. Просмотрев записи с камер наблюдения, она увидела, как коммунальщики спиливают дерево.

Фото: tg/BAZA

Позже знакомые сообщили Наталье, что её елку установили на площади перед дворцом творчества «Орион». Возмущенная женщина обратилась в администрацию Уфы с жалобой, но там ей объяснили, что дерево находилось в охранной зоне газопровода и его срубили по соображениям безопасности. Однако рядом с её елкой росла ещё одна, менее привлекательная, которая, по словам Натальи, не помешала газопроводу.

Честный репортаж

Власти Дёмского района Уфы опровергли информацию о незаконной вырубке дерева. Чиновники пояснили, что решение о спиле было принято на основании предписания специалистов филиала ПАО «Газпром газораспределение», которое требовало очистки территории от деревьев и кустарников до 15 декабря. Вместо утилизации ель была использована в качестве главного украшения новогоднего городка в сквере «Орион».

Фото: tg/Моя Уфа

Как ранее сообщал Mkset, мужчина из поселка Максимовка, наоборот, решил самостоятельно передать свою двенадцатиметровую красавицу администрации города. По итогу елочка была аккуратно срублена и установлена на специальной площадке.

Уфимец вырастил огромную ель и подарил ее городу
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