Ёлочный криминальный скандал разгорелся в Уфе

Posted 5 декабря, 10:05
Published 5 декабря, 10:05
Modified 5 декабря, 10:26
Updated 5 декабря, 10:26
Уфимцы из Дёмского района утверждают, что городские коммунальщики спилили 20-летнюю елку, принадлежащую Наталье, жительнице Локомотивной улицы. Эта елка росла рядом с домом Натальи более двух десятилетий, и женщина посадила её вместе с мужем в честь рождения их дочери. Однако вечером 4 декабря Наталья обнаружила, что её любимое дерево исчезло. Просмотрев записи с камер наблюдения, она увидела, как коммунальщики спиливают дерево.
Позже знакомые сообщили Наталье, что её елку установили на площади перед дворцом творчества «Орион». Возмущенная женщина обратилась в администрацию Уфы с жалобой, но там ей объяснили, что дерево находилось в охранной зоне газопровода и его срубили по соображениям безопасности. Однако рядом с её елкой росла ещё одна, менее привлекательная, которая, по словам Натальи, не помешала газопроводу.
Власти Дёмского района Уфы опровергли информацию о незаконной вырубке дерева. Чиновники пояснили, что решение о спиле было принято на основании предписания специалистов филиала ПАО «Газпром газораспределение», которое требовало очистки территории от деревьев и кустарников до 15 декабря. Вместо утилизации ель была использована в качестве главного украшения новогоднего городка в сквере «Орион».
Как ранее сообщал Mkset, мужчина из поселка Максимовка, наоборот, решил самостоятельно передать свою двенадцатиметровую красавицу администрации города. По итогу елочка была аккуратно срублена и установлена на специальной площадке.