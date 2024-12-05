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Posted 5 декабря, 15:28

Published 5 декабря, 15:28

Modified 5 декабря, 20:12

Updated 5 декабря, 20:12

Скандальная школа уже вызывала нарекания властей Башкортостана

Власти прокомментировали побои в школе Башкирии

5 декабря 2024, 15:28
Фото: 1MI.

Скандальная школа уже вызывала нарекания властей Башкортостана

Сюжет
Дети
Детский омбудсмен Республики Башкортостан Ольга Панчихина высказалась о «школе строгого режима» в Гафурийском районе — пишет ИА «Башинформ» в четверг, 5 декабря.

Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что в СМИ просочились факты жестокого обращения с детьми в центре образования села Табынское. Telegram-канал «Честный репортаж» опубликовал кадры, где чётко видны побои со стороны, как утверждается, одного из педагогов.

Вместе с этим, известность получил и другой факт издевательств — одна из матерей заявила, что её сына отказывались выпускать в туалет, в итоге справил нужду ребёнок прямо в школьные брюки. Пока ученик возвращался домой по холоду — простудился.

Школой строгого режима займется прокуратура в Башкирии
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Инцидентами, по данным Mkset, уже заинтересовались прокуратура Башкирии и башкортостанское управление Следственного комитета.

Детский омбудсмен Республики Башкортостан Ольга Панчихина журналистам заявила, что со школой и местным управлением образования уже ранее собирался консилиум по факту одного из инцидентов. Руководство учебной организации тогда «пообещало принять меры», которых, судя по всему, оказалось недостаточно.

— Снова сделаем запрос, подключимся к ситуации, будем решать, — отчиталась Панчихина.
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