Власти прокомментировали побои в школе Башкирии

Posted 5 декабря, 15:28
Published 5 декабря, 15:28
Modified 5 декабря, 20:12
Updated 5 декабря, 20:12
Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что в СМИ просочились факты жестокого обращения с детьми в центре образования села Табынское. Telegram-канал «Честный репортаж» опубликовал кадры, где чётко видны побои со стороны, как утверждается, одного из педагогов.
Вместе с этим, известность получил и другой факт издевательств — одна из матерей заявила, что её сына отказывались выпускать в туалет, в итоге справил нужду ребёнок прямо в школьные брюки. Пока ученик возвращался домой по холоду — простудился.
Инцидентами, по данным Mkset, уже заинтересовались прокуратура Башкирии и башкортостанское управление Следственного комитета.
Детский омбудсмен Республики Башкортостан Ольга Панчихина журналистам заявила, что со школой и местным управлением образования уже ранее собирался консилиум по факту одного из инцидентов. Руководство учебной организации тогда «пообещало принять меры», которых, судя по всему, оказалось недостаточно.
— Снова сделаем запрос, подключимся к ситуации, будем решать, — отчиталась Панчихина.