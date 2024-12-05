Ветеран войны и репрессий вновь стал долгожителем в Башкирии

Несмотря на преклонный возраст, Асхат Аскарович до сих активно участвует в жизни общества: ведет патриотические лекции студентам, приглашает молодежь в гости и увлекается живописью. В 2023 году он стал обладателем Почетной грамоты от Духовного Управления мусульман Республики Коми за вклад в изучение истории ислама.