Ветеран войны и репрессий вновь стал долгожителем в Башкирии

Posted 5 декабря, 14:49
Published 5 декабря, 14:49
Modified 5 декабря, 14:51
Updated 5 декабря, 14:51
В 17 лет юного Мингазетдинова призвали в Красную Армию. Юноша участвовал в боях на Курской дуге. Однажды, по приказу командира, он с товарищами обошел вражеский дзот и уничтожил пулеметчика, который был прикован цепью — знак жестоких методов немецкого командования.
За мужество он получил Орден Красной Звезды и медали «За отвагу» и «За освобождение Белоруссии». После четырех ранений он закончил войну в госпитале.
После войны Асхат Аскарович окончил Уфимское медучилище и Башкирский мединститут, проработав более 50 лет врачом и защитив кандидатскую диссертацию. Он также занимался научной деятельностью и стал автором более 70 научных работ, включая книги о войне и репрессиях.
Несмотря на преклонный возраст, Асхат Аскарович до сих активно участвует в жизни общества: ведет патриотические лекции студентам, приглашает молодежь в гости и увлекается живописью. В 2023 году он стал обладателем Почетной грамоты от Духовного Управления мусульман Республики Коми за вклад в изучение истории ислама.
Примечательно, что в более ранних публикациях авторы из Татарстана отмечали, что Асхат Аскарович встретил свой вековой юбилей ещё 3 апреля 2024 года. В Башкортостане же Мингазетдинова поздравляют с днём рождения 5 декабря.
Глава района лично поздравил мужчину с вековым юбилеем. Земляки Мингазетдинова присоединились к поздравлениям в комментариях, желая ветерану здоровья и долгих лет жизни.