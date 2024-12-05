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Posted 5 декабря, 14:49

Published 5 декабря, 14:49

Modified 5 декабря, 14:51

Updated 5 декабря, 14:51

Ветеран войны и репрессий вновь стал долгожителем в Башкирии

Ветеран войны и репрессий вновь стал долгожителем в Башкирии

5 декабря 2024, 14:49
Фото: tg/Сергей Плотников.
Асхат Мингазетдинов отметил вековой юбилей в Башкирии, сообщил глава Октябрьского района Сергей Плотников в четверг, 5 декабря.

В 17 лет юного Мингазетдинова призвали в Красную Армию. Юноша участвовал в боях на Курской дуге. Однажды, по приказу командира, он с товарищами обошел вражеский дзот и уничтожил пулеметчика, который был прикован цепью — знак жестоких методов немецкого командования.

За мужество он получил Орден Красной Звезды и медали «За отвагу» и «За освобождение Белоруссии». После четырех ранений он закончил войну в госпитале.

Фото: tg/Сергей Плотников

После войны Асхат Аскарович окончил Уфимское медучилище и Башкирский мединститут, проработав более 50 лет врачом и защитив кандидатскую диссертацию. Он также занимался научной деятельностью и стал автором более 70 научных работ, включая книги о войне и репрессиях.

Несмотря на преклонный возраст, Асхат Аскарович до сих активно участвует в жизни общества: ведет патриотические лекции студентам, приглашает молодежь в гости и увлекается живописью. В 2023 году он стал обладателем Почетной грамоты от Духовного Управления мусульман Республики Коми за вклад в изучение истории ислама.

Примечательно, что в более ранних публикациях авторы из Татарстана отмечали, что Асхат Аскарович встретил свой вековой юбилей ещё 3 апреля 2024 года. В Башкортостане же Мингазетдинова поздравляют с днём рождения 5 декабря.

Глава района лично поздравил мужчину с вековым юбилеем. Земляки Мингазетдинова присоединились к поздравлениям в комментариях, желая ветерану здоровья и долгих лет жизни.

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