Вечеринка в Башкирии закончилась убийством инвалида-колясочника

В Салаватском районе задержан 35-летний мужчина. Как считает следствие, подозреваемый и его 37-летний друг, инвалид-колясочник, находились на домашней вечеринке у своего общего знакомого. Алкоголь и посиделки закончились, однако закадычные друзья решили устроить продолжение банкета дома у потерпевшего.