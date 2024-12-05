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Posted 5 декабря, 07:05

Published 5 декабря, 07:05

Modified 5 декабря, 07:07

Updated 5 декабря, 07:07

Вечеринка в Башкирии закончилась убийством инвалида-колясочника

Вечеринка в Башкирии закончилась убийством инвалида-колясочника

5 декабря 2024, 07:05
Фото: https://t.me/sledcom02
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В Салаватском районе задержали мужчину, который подозревается в пьяном убийстве инвалида-колясочника, сообщили в региональном МВД в четверг, 5 декабря.

В Салаватском районе задержан 35-летний мужчина. Как считает следствие, подозреваемый и его 37-летний друг, инвалид-колясочник, находились на домашней вечеринке у своего общего знакомого. Алкоголь и посиделки закончились, однако закадычные друзья решили устроить продолжение банкета дома у потерпевшего.

Однако вечеринка пошла не по плану: между мужчинами начался бытовой конфликт, 35-летний гость схватил кухонный нож и нанес 14 ударов в грудь, шею и спину хозяина дома. Осознав, что посиделки точно закончены, мужчина быстро отправился домой.

На следующее утро общий знакомый решил проведать друга-колясочника и, обнаружив знакомого мертвым, вызвал полицию. Оперативники нашли на территории дома выкинутый с стог сена нож, а мать подозреваемого сообщила, что ночью отстирывала одежду сына от крови, неизвестной для нее происхождения.

Фото: https://t.me/sledcom02

Мужчина заключен под стражу, ожидая окончания расследования и суда.

Ранее Mkset сообщал, что мигрант отобрал у инвалида машину в Башкирии.

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