Вечеринка в Башкирии закончилась убийством инвалида-колясочника

Posted 5 декабря, 07:05
Published 5 декабря, 07:05
Modified 5 декабря, 07:07
Updated 5 декабря, 07:07
В Салаватском районе задержан 35-летний мужчина. Как считает следствие, подозреваемый и его 37-летний друг, инвалид-колясочник, находились на домашней вечеринке у своего общего знакомого. Алкоголь и посиделки закончились, однако закадычные друзья решили устроить продолжение банкета дома у потерпевшего.
Однако вечеринка пошла не по плану: между мужчинами начался бытовой конфликт, 35-летний гость схватил кухонный нож и нанес 14 ударов в грудь, шею и спину хозяина дома. Осознав, что посиделки точно закончены, мужчина быстро отправился домой.
На следующее утро общий знакомый решил проведать друга-колясочника и, обнаружив знакомого мертвым, вызвал полицию. Оперативники нашли на территории дома выкинутый с стог сена нож, а мать подозреваемого сообщила, что ночью отстирывала одежду сына от крови, неизвестной для нее происхождения.
Мужчина заключен под стражу, ожидая окончания расследования и суда.
Ранее Mkset сообщал, что мигрант отобрал у инвалида машину в Башкирии.