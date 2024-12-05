В Уфе начался «кранопад»

Posted 5 декабря, 18:01
Published 5 декабря, 18:01
Modified 5 декабря, 19:51
Updated 5 декабря, 19:51
У строящегося ЖК «Миловский парк» в Уфимском районе рухнул башенный кран. Конструкция упала прямо на проезжую часть — по данным башкортостанского МЧС, на дороге в этот момент никого не было. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал.
Спустя некоторое время после происшествия оперативные службы убрали кран с проезжей части. К моменту публикации движение по дороге осуществляется в штатном режиме.
Сам инцидент, по информации спасателей, случился при транспортировке крана к стройплощадке.
Ранее, как сообщал Mkset, башенный кран рухнул на строящемся объекте в уфимском микрорайоне Сипайлово. Внутри кабины тогда находились двое рабочих, получивших в результате ЧП серьёзные травмы.