В Уфе начался «кранопад»

У строящегося ЖК «Миловский парк» в Уфимском районе рухнул башенный кран. Конструкция упала прямо на проезжую часть — по данным башкортостанского МЧС, на дороге в этот момент никого не было. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал.