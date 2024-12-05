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Posted 5 декабря, 18:01

Published 5 декабря, 18:01

Modified 5 декабря, 19:51

Updated 5 декабря, 19:51

Под Уфой на дорогу рухнул башенный кран

В Уфе начался «кранопад»

5 декабря 2024, 18:01
Фото: МЧС по РБ.

Под Уфой на дорогу рухнул башенный кран

Второе за неделю происшествие со строительной спецтехникой случилось в столице Башкирии, сообщают очевидцы вечером четверга, 5 декабря.

У строящегося ЖК «Миловский парк» в Уфимском районе рухнул башенный кран. Конструкция упала прямо на проезжую часть — по данным башкортостанского МЧС, на дороге в этот момент никого не было. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

Спустя некоторое время после происшествия оперативные службы убрали кран с проезжей части. К моменту публикации движение по дороге осуществляется в штатном режиме.

Сам инцидент, по информации спасателей, случился при транспортировке крана к стройплощадке.

В Уфе обрушился башенный кран с людьми
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Ранее, как сообщал Mkset, башенный кран рухнул на строящемся объекте в уфимском микрорайоне Сипайлово. Внутри кабины тогда находились двое рабочих, получивших в результате ЧП серьёзные травмы.

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