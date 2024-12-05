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Posted 5 декабря, 12:18

Published 5 декабря, 12:18

Modified 5 декабря, 12:19

Updated 5 декабря, 12:19

В России создали онлайн-игру для обучения основам безопасного поведения

В России создали онлайн-игру для обучения основам безопасного поведения

5 декабря 2024, 12:18
Фото: Изображение Midjourney.
Новая онлайн-игра «Миссия Безопасность» появилась в России. Ее задача в том, чтобы в игровой форме научить пользователей основам безопасного поведения в современном мире. Реализовали проект «Авито», МЧС России и АНО «Диалог Регионы».

В ходе прохождения заданий игроки должны научиться правильно себя вести в непредвиденных бытовых ситуациях: в случае утечки газа, разбитого градусника и так далее. Главный герой игры, Степа, готовится принять друзей и устроить вечеринку, но ему мешают домашние проблемы.

Справиться с трудностями ему помогает кот Семен — сотрудник МЧС. Пушистый друг, помимо знаний о безопасном поведении в бытовых ситуациях, может подсказать, как правильно вести себя в интернете: совершать онлайн-покупки, искать работу и так далее. Освоить эти знания ему помог «Авито».

Отмечается, что наиболее активных пользователей пригласят на экскурсии в МЧС России и в офис «Авито».

Как отметили представители министерства, несмотря на то, что это онлайн-игра, эксперты серьезно подошли к созданию ее сценария.

Со стороны «Авито» было отмечено, что игра уже была протестирована и пользователи оставили о ней обратную связь. В компании сказали, что важно было сделать игру не только полезной, но и интересной.

В АНО «Диалог» уверены, что эта веб-игра познакомит многих граждан с правилами безопасности и порядком действий в чрезвычайных ситуациях.

Игра доступна на главной странице Авито: перейти в нее и попробовать свои силы можно в разделе «сторис».

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