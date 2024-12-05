В России создали онлайн-игру для обучения основам безопасного поведения

Posted 5 декабря, 12:18
Published 5 декабря, 12:18
Modified 5 декабря, 12:19
Updated 5 декабря, 12:19
В ходе прохождения заданий игроки должны научиться правильно себя вести в непредвиденных бытовых ситуациях: в случае утечки газа, разбитого градусника и так далее. Главный герой игры, Степа, готовится принять друзей и устроить вечеринку, но ему мешают домашние проблемы.
Справиться с трудностями ему помогает кот Семен — сотрудник МЧС. Пушистый друг, помимо знаний о безопасном поведении в бытовых ситуациях, может подсказать, как правильно вести себя в интернете: совершать онлайн-покупки, искать работу и так далее. Освоить эти знания ему помог «Авито».
Отмечается, что наиболее активных пользователей пригласят на экскурсии в МЧС России и в офис «Авито».
Как отметили представители министерства, несмотря на то, что это онлайн-игра, эксперты серьезно подошли к созданию ее сценария.
Со стороны «Авито» было отмечено, что игра уже была протестирована и пользователи оставили о ней обратную связь. В компании сказали, что важно было сделать игру не только полезной, но и интересной.
В АНО «Диалог» уверены, что эта веб-игра познакомит многих граждан с правилами безопасности и порядком действий в чрезвычайных ситуациях.
Игра доступна на главной странице Авито: перейти в нее и попробовать свои силы можно в разделе «сторис».