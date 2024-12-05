В Москве 11 декабря организуют отраслевую конференцию агропромышленного комплекса РФ

Posted 5 декабря, 19:51
Published 5 декабря, 19:51
Modified 5 декабря, 19:51
Updated 5 декабря, 19:51
Как сообщает inkazan.ru, в число участников мероприятия войдут эксперты отрасли, инвесторы, работники Министерства сельского хозяйства РФ, топ-менеджмент аграрных организаций, аналитики и консультанты по агробизнесу.
На конференции наиболее авторитетные эксперты, аналитики и представители агропромышленного сектора обсудят производственные и финансовые результаты проделанной в сельскохозяйственной сфере за уходящий год работы и составят прогнозы на будущий год, расскажут про инвестиционный климат в агросекторе, динамику агроэкспорта за 2024 год, рентабельность производства, новые меры государственного регулирования сельскохозяйственных рынков, а также определят их влияние на предпринимательство. Спикеры и эксперты конференции поделятся с аудиторией новыми тенденциями в сфере слияний и поглощений, проанализируют доступность финансовой поддержки агропроизводителей и развитие страхования в агропромышленном секторе, инвестирования логистики и инфраструктуры, а также возможности финансовых вливаний в цифровизацию сектора и в завоз спецмашин и прочей техники на фоне действующих санкций.
В ходе конференции спикеры подведут итоги завершающегося года и составят свои прогнозы для приоритетных по значимости аграрных рынков: в создании растениеводческой продукции, в молочном животноводстве, свиноводстве и птицеводстве, а также в переработке мяса и молока. На мероприятии «Агрохолдинги России — 2024» эксперты отрасли подробно расскажут о реализации новых путей экспорта отечественного продовольствия, перечислят основные тренды среди потребителей, обозначат разность спроса и продаж в рознице в этом году, а также назовут возможности для их роста и факторы сдерживания.
В число важнейших тем события включили инвестирование в АПК на фоне повышенной ключевой ставки.
На протяжении целого дня для участников планируется реализовать насыщенную деловую программу, озвучивая уникальные прогнозы и оценки от специалистов и аналитиков отрасли, представителей аграрного рынка и крупных агрохолдингов страны, а также неформальное общение. Медиахолдинг 1MI — информационный партнер конференции.