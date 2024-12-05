В Москве 11 декабря организуют отраслевую конференцию агропромышленного комплекса РФ

На конференции наиболее авторитетные эксперты, аналитики и представители агропромышленного сектора обсудят производственные и финансовые результаты проделанной в сельскохозяйственной сфере за уходящий год работы и составят прогнозы на будущий год, расскажут про инвестиционный климат в агросекторе, динамику агроэкспорта за 2024 год, рентабельность производства, новые меры государственного регулирования сельскохозяйственных рынков, а также определят их влияние на предпринимательство. Спикеры и эксперты конференции поделятся с аудиторией новыми тенденциями в сфере слияний и поглощений, проанализируют доступность финансовой поддержки агропроизводителей и развитие страхования в агропромышленном секторе, инвестирования логистики и инфраструктуры, а также возможности финансовых вливаний в цифровизацию сектора и в завоз спецмашин и прочей техники на фоне действующих санкций.