mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 19:51

Published 5 декабря, 19:51

Modified 5 декабря, 19:51

Updated 5 декабря, 19:51

В Москве 11 декабря организуют отраслевую конференцию агропромышленного комплекса РФ

В Москве 11 декабря организуют отраслевую конференцию агропромышленного комплекса РФ

5 декабря 2024, 19:51
Фото: 1MI.
Конференция «Агрохолдинги России» в Москве запланирована на 11 декабря. В текущем году флагманское событие проекта «Агроинвестор» будет проводиться уже в 24-й раз.

Как сообщает inkazan.ru, в число участников мероприятия войдут эксперты отрасли, инвесторы, работники Министерства сельского хозяйства РФ, топ-менеджмент аграрных организаций, аналитики и консультанты по агробизнесу.

На конференции наиболее авторитетные эксперты, аналитики и представители агропромышленного сектора обсудят производственные и финансовые результаты проделанной в сельскохозяйственной сфере за уходящий год работы и составят прогнозы на будущий год, расскажут про инвестиционный климат в агросекторе, динамику агроэкспорта за 2024 год, рентабельность производства, новые меры государственного регулирования сельскохозяйственных рынков, а также определят их влияние на предпринимательство. Спикеры и эксперты конференции поделятся с аудиторией новыми тенденциями в сфере слияний и поглощений, проанализируют доступность финансовой поддержки агропроизводителей и развитие страхования в агропромышленном секторе, инвестирования логистики и инфраструктуры, а также возможности финансовых вливаний в цифровизацию сектора и в завоз спецмашин и прочей техники на фоне действующих санкций.

В ходе конференции спикеры подведут итоги завершающегося года и составят свои прогнозы для приоритетных по значимости аграрных рынков: в создании растениеводческой продукции, в молочном животноводстве, свиноводстве и птицеводстве, а также в переработке мяса и молока. На мероприятии «Агрохолдинги России — 2024» эксперты отрасли подробно расскажут о реализации новых путей экспорта отечественного продовольствия, перечислят основные тренды среди потребителей, обозначат разность спроса и продаж в рознице в этом году, а также назовут возможности для их роста и факторы сдерживания.

В число важнейших тем события включили инвестирование в АПК на фоне повышенной ключевой ставки.

На протяжении целого дня для участников планируется реализовать насыщенную деловую программу, озвучивая уникальные прогнозы и оценки от специалистов и аналитиков отрасли, представителей аграрного рынка и крупных агрохолдингов страны, а также неформальное общение. Медиахолдинг 1MI — информационный партнер конференции.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика