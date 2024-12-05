В Башкирии за год подорожали десять продуктов

Posted 5 декабря, 05:43
Published 5 декабря, 05:43
Modified 5 декабря, 05:45
Updated 5 декабря, 05:45
С начала 2024 года в Башкирии наблюдается значительный рост цен на ряд продуктов, которые являются основными в рационе многих семей. По данным Башстата, на первом месте по росту цен оказался картофель. Если в начале года килограмм этого овоща стоил всего 23,09 рубля, то к декабрю его цена взлетела до 44,66 рублей. Это увеличение составило более 93%.
Не остался без внимания и лук репчатый. Его стоимость возросла с 31,21 до 42,03 рублей за килограмм — это увеличение составило около 34%. Третье место среди подорожавших продуктов занимает белокочанная капуста. Ее цена увеличилась на 32,6%, достигнув отметки в 38,18 рубля за килограмм.
В список десяти самых подорожавших продуктов попали и другие товары. Сливочное масло подорожало до 979,76 рублей за килограмм (рост на 26% с февраля), а хлеб и булочные изделия из пшеничной муки увеличились в цене на 18,6%, достигнув стоимости в 96,97 рубля. Хлеб ржаной и ржано-пшеничный также не остался в стороне — его цена возросла на 18,3%, составив теперь 84 рубля.
Мясные продукты тоже стали дороже: баранина (кроме бескостного мяса) поднялась в цене на 17,1% до 735,31 рубля за килограмм. Пастеризованное молоко теперь стоит около 78,48 рублей вместо февральских 69,14 рублей — это увеличение составило почти 14%. Сметана подорожала на 16,1%, а творог жирный — на 12,7%.