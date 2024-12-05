В Башкирии за год подорожали десять продуктов

С начала 2024 года в Башкирии наблюдается значительный рост цен на ряд продуктов, которые являются основными в рационе многих семей. По данным Башстата, на первом месте по росту цен оказался картофель. Если в начале года килограмм этого овоща стоил всего 23,09 рубля, то к декабрю его цена взлетела до 44,66 рублей. Это увеличение составило более 93%.