В Башкирии перевернулась карета скорой помощи — есть пострадавшие

Как стало известно, авария произошла поздно вечером 4 декабря на автодороге Аскарово-Давлетово-Аэропорт. ДТП случилось на 3 километре местной трассы. По данным ГАИ Башкирии, 50-летний водитель скорой помощи марки УАЗ не справился с управлением и съехал в кювет. В итоге машина перевернулась, сильно повредив крышу.