mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 07:50

Published 5 декабря, 07:50

Modified 5 декабря, 08:02

Updated 5 декабря, 08:02

«Скорая помощь» попала в ДТП в Башкортостане

В Башкирии перевернулась карета скорой помощи — есть пострадавшие

5 декабря 2024, 07:50
Фото: Госавтоинспекция РБ.

«Скорая помощь» попала в ДТП в Башкортостане

В Абзелиловском районе машина медиков улетела в кювет, сообщает в четверг, 5 декабря, Госавтоинспекция РБ.

Как стало известно, авария произошла поздно вечером 4 декабря на автодороге Аскарово-Давлетово-Аэропорт. ДТП случилось на 3 километре местной трассы. По данным ГАИ Башкирии, 50-летний водитель скорой помощи марки УАЗ не справился с управлением и съехал в кювет. В итоге машина перевернулась, сильно повредив крышу.

— В результате ДТП пострадали как сам водитель, так и его 24-летний пассажир — фельдшер. Оба медика получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. В момент аварии бригада скорой помощи направлялась на вызов в село Кушеево, — уточнили в автоинспекции Башкирии.
Фото: Госавтоинспекция РБ

По данным инсайдерских источников, у водителя диагностирован ушиб позвоночника, а у фельдшера — закрытая черепно-мозговая травма и перелом ребра. На момент написания материала, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция проводит проверку для установления причин аварии.

Самосвал перевернулся на трассе в Башкирии
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, в Кугарчинском районе Башкирии, произошло ДТП с участием самосвала марки «Шакман».

Читайте также:
Водитель бросил ребёнка умирать в БашкирииВ Башкирии двое работников завода провалились с крышиВечеринка в Башкирии закончилась убийством инвалида-колясочника
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Проверка#Авария#Башкортостан#ДТП#Россия#Дороги#Благовещенск#Больница#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Скорая помощь#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Госавтоинспекция#Медики#Травмы#Белебей#Абзелиловский район#Мелеуз#Пострадавшие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика