В Башкирии перевернулась карета скорой помощи — есть пострадавшие

Posted 5 декабря, 07:50
Published 5 декабря, 07:50
Modified 5 декабря, 08:02
Updated 5 декабря, 08:02
Как стало известно, авария произошла поздно вечером 4 декабря на автодороге Аскарово-Давлетово-Аэропорт. ДТП случилось на 3 километре местной трассы. По данным ГАИ Башкирии, 50-летний водитель скорой помощи марки УАЗ не справился с управлением и съехал в кювет. В итоге машина перевернулась, сильно повредив крышу.
— В результате ДТП пострадали как сам водитель, так и его 24-летний пассажир — фельдшер. Оба медика получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. В момент аварии бригада скорой помощи направлялась на вызов в село Кушеево, — уточнили в автоинспекции Башкирии.
По данным инсайдерских источников, у водителя диагностирован ушиб позвоночника, а у фельдшера — закрытая черепно-мозговая травма и перелом ребра. На момент написания материала, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция проводит проверку для установления причин аварии.
Как ранее сообщал Mkset, в Кугарчинском районе Башкирии, произошло ДТП с участием самосвала марки «Шакман».